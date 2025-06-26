陳佩琪嘆柯不知能否熬過凌虐　帶領大家倒綠

陳佩琪在臉書PO出她昔日與柯文哲的合照，無限思念 。（照:陳佩琪臉書） 中評社台北6月26日電／台灣民眾黨前主席柯文哲涉入京華城圖利等案，已被羈押禁見逾9個月。柯文哲妻子陳佩琪今天在臉書發文回顧16日送飯菜時經歷，感嘆柯文哲不知有沒有辦法熬過這段凌虐，帶領大家打倒綠共塔綠斑，再創歷史，不得而知；但至少遭司法迫害，在司法史上列入歷史紀錄，是可以永垂司法史了…。



陳佩琪提到，16日那天天氣很熱，一大早照往常煮好當天要給柯P的菜餚，因一天只能送一次，所以習慣把菜色和量都多做一點，柯幾乎吃素，所以也會準備豆腐和蛋料理，做完後按北所規定用塑膠袋打包起來（這是先生最痛恨的不環保行為，違背他擔任市長任內禁店家給顧客塑膠袋的政策，但非常時期，也沒辦法），也習慣把每樣菜色都留下一點自己吃，這樣才知道那裡有改進空間…



陳佩琪表示，天熱了，每次去送菜途中都會把冷（大多是水果）和熱的菜餚分開，因規定一人只能送一袋，所以要寄送進去當下，只得把冷、熱的東西放在一起。陳佩琪說，根據她多年買東西和煮菜的經驗，在大熱天下，這樣食物會容易酸臭掉，那天中午送菜回來自己要吃這些剩菜時，驚覺好像豆腐開始有些酸味了，當下擔心極了，趕快打電話看是否能挽救、通知他不要吃那豆腐。



陳佩琪說，過去柯P自己在醫院當醫生時，每年的體檢報告都自己看，出現紅字，私下問問同事就好了，從沒聽他說有什麼結石的，從政後，仍維持每年回台大做體檢的習慣，但報告都拿會請她看。陳佩琪強調，當柯文哲的家庭醫師、幫他看十年了，他從沒血尿和泌尿道結石的問題，結果去年九月被抓走關起來後，才半年時間就喊腰痛，經歷一段極為痛苦的折磨後，才知道是腎結石併發腎水腫…



陳佩琪提到，在那裏吃了什麼、喝了什麼、讓柯文哲處在什麼環境下凌虐他，導致他不到半年時間，腎臟就壞了。陳佩琪說，她當然知道這是民進黨打的如意算盤，抓來玩玩凌虐取樂一下，如果哪天運氣好，柯文哲突然暴斃獄中，懲處一下小咖獄卒、乎巄一下就蒙混過關了，從此他們永遠執政、吃乾抹淨台灣的夢想就高枕無憂了。



陳佩琪說，想到這裡，儘管自已狀況不好，也要努力打起精神照顧柯文哲，她說她不會讓這些人輕易得逞的，以後自己去送菜。