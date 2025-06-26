綠批藍修法將金馬內海化　陳玉珍嗆不懂法律

藍委陳永康（左）提出兩岸條例修法，藍委陳玉珍（右）嗆賴中強不了解實際狀況。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月26日電（記者 黃筱筠）中國國民黨籍軍系“立委”陳永康等提出兩岸人民關係條例修法，將金馬海域等禁限制水域權責由“國防部”改為“海洋委員會”，親綠民團認為相關修法是將金門、馬祖內海化，未來兩岸開戰，友盟將無法派兵支援。國民黨籍金門“立委”陳玉珍今日則反嗆，經民聯民團律師賴中強不瞭解實際狀況，又不研究，現在提出的修法才是立意良善，且符合實際情形。



陳永康提案修正兩岸人民關係條例第29條，表示基於現行兩岸人民關係條例所規定的禁限制海域與中國大陸實際治理的水域有所重疊，為保障兩岸爭議水域周遭民眾的權益，擬將金馬海域等禁限制水域權責由“國防部”改為“海洋委員會”。



這項修法遭外界質疑是矮化“主權”，陳玉珍今天表示，金門距離大陸相當近，最近的地方大概衹有1.6公里，就地理來看，金門位於大陸內水區域，我們是整個被大陸包起來，這是地理上的事實。因此，我們劃設了禁限制水域。但是大陸基於默契，我們在這裡面活動，大陸在外面活動，井水不犯河水。但是萬一打仗了，金門、馬祖是外島要獨立作戰。5年前她聽到無法接受，但是也知道實際上與台灣本島離太遠，我們的確要獨立作戰，我們只能靠自己。



她指出，金門是屬於“中華民國”所有，以前是“國防部”駐守，現在則是“海巡署”管轄，兩岸數十年來秉持默契與尊重。現在這個情況下“海巡署”是實際掌控這個海域，這個修法目的是因為金門與大陸太近會容易有衝突，現在海巡是希望比較安全，“海委會”也是“中央”單位，不管“國防部”或是“海委會”，都不會貶低。