原民立委主張6月26日訂為原住民族抵抗日

原民“立委”召開記者會，呼籲共同紀念原住民抵抗日。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月26日電（記者 黃筱筠）中國國民黨原住民“立委”黃仁、鄭天財、林倩綺，以及無黨籍原住民“立委”高金素梅今天召開“6月26日原住民族抵抗紀念日”記者會。黃仁指出，1914年6月26日這一天，是台灣原住民族抗日戰役中一次歷史性的勝利，值得特別放假紀念，所以應將每年的6月26日，定為“原住民族抵抗日”，緬懷那一場台灣原住民族抵抗殖民威權戰役的光輝勝利。



記者會由曾擔任“行政院“原民會”副主任委員的鄭天財主持。



高金素梅指出，為什麼會選擇在6月26日這一天作為原住民族抵抗紀念日？因為發動理蕃戰爭的日本第五任台灣總督佐久間左馬太，在1914年的5月率領了2萬名的日軍。攻打了僅僅衹有3000名的太魯閣戰士，而6月26日這一天。佐久間左馬太，遭到了泰魯格戰士的突擊圍剿，中箭落馬。當時日本殖民者攻打我們，原住民族規模最大的一次，就是太魯閣戰役。



黃仁指出，台灣早在“主權國家”成立之前，原住民就已經存在，“而且擁有人民、土地，並有治理制度。”1910年台灣總督佐久間佐馬太對台灣原住民族發動了為期5年的“理蕃”戰爭。1914年，佐久間動員了軍人、警察和民眾將近2萬人，兩路進軍，討伐不到3千人的太魯閣族戰士。6月26日，佐久間佐馬太在立霧溪的山間被太魯閣族人伏擊，重傷落馬而亡。



黃仁表示，1914年6月26日這一天，是台灣原住民族抗日戰役中一次歷史性的勝利，值得特別放假紀念，所以應將每年的6月26日，定為“原住民族抵抗日”，緬懷那一場台灣原住民族抵抗殖民威權戰役的光輝勝利。

