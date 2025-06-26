台灣是南島文化起源？高金素梅問賴祖先哪來

高金素梅出席“原住民族抵抗紀念日”記者會後，回答記者問題。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月26日電（記者 黃筱筠）無黨籍原住民“立委”高金素梅今日表示，賴清德2天前說，他知道原住民的語言和起源性，不明白賴何時變成人類考古學家？她很想問問賴清德，你的語言是來自哪裡？祖先起源於哪裡？血緣來自於哪裡？請賴清德先回答這些問題，原住民族自然會給出回應。



賴清德日前在團結一講提到，大家以為台灣的原住民來自中國大陸，但台灣其實是南島文化的起源。



原住民藍委，阿美族的鄭天財表示，南島語族從台灣做為一個發源地，這個論述是美國語言學家及其他國家學者提出的，是從南島民族的語言所做的研究。台灣這麼小竟然有這麼多的族群，目前原住民有16族，加上平埔族將近20幾個，從語言來看，台灣是一個非常珍貴的地方。



鄭天財強調，台灣有很多印尼外勞，自己常常用阿美族語跟他們對話，很多單字都是相同的。至於中國大陸所講的部分，他是沒有詳細看論述，因為台灣在過去歷史或是說法上，過去並沒有台灣海峽，並沒有海峽，經過幾千年才有，是不是真的有這樣？都需要考古學家確切考證。



阿美族出身的國民黨“立委”鄭天財、黃仁、林倩綺，以及泰雅族的無黨籍“立委”高金素梅今日共同召開“原住民族抵抗紀念日”記者會，希望喚起社會對歷史真相的集體記憶。記者會後媒體詢問相關問題。