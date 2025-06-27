賴祥蔚：綠大罷免無限上綱　藍應縣市長帶頭

台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚。（中評社 資料照） 中評社台北6月27日電（記者 鄭羿菲）24席中國國民黨籍“立委”、停職中的新竹市長高虹安罷免案將於7月26日投票。台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚接受中評社訪問表示，民進黨操作大罷免的主軸是無限上綱到“抗中保台”層次，國民黨現在最好的策略就是回歸“立委”地方選民服務層次，由地方首長帶頭反擊大罷免，黨中央介入時機已過，別再把戰場拉高到民進黨優勢區。



國民黨規畫目前4場大型反罷免活動，包括7月5日在台北市政府前的造勢、7月10日在中央黨部的勞工後援成立大會、7月19日選前黃金周在新北、桃園及台中都有造勢、7月25日在府前凱道的選前之夜活動。



賴祥蔚為政治大學政治學博士，曾任“中央廣播電台”總台長、台灣藝術大學廣播電視學系主任、媒體藝術所長、中華傳播管理學會理事長，現為台灣藝術大學廣播電視學系教授，專長領域為傳媒政策、公共關係。



賴祥蔚接受中評社訪問表示，從大罷免脈絡來看，國民黨整體策略從頭錯到尾，藍營在整個組織戰上也沒辦法落實，接下來就得等7月26日的投票，看藍營到底能不能稍微守住。若到時候大罷免輸掉，不只會牽動國民黨主席選舉，也會影響到2026地方選舉的整體氣勢，所以會看到近期藍營地方首長都開始緊張、開始動起來。



賴祥蔚說，民進黨在大罷免的策略是無限上綱到“抗中保台”，根本不管藍委地方選民服務與問政好不好，但實際上民眾切身相關的感受仍是區域“立委”的選民服務與問政扎不扎實。國民黨在未來1個月最好的策略是，回歸地方層級的動員與文宣攻防才比較有利，把戰場拉回檢驗真實的問政成績，讓民眾去回想區域“立委”在地方選服上做得好不好，這才對藍營有利。

