大罷免民調　反罷動能首度高於罷免方

民調顯示，24.1%受訪者表示會去投下罷免票，31.9%會投反對罷免。(圖:震傳媒提供) 中評社台北6月26日電／24席中國國民黨籍“立委”、停職中的新竹市長高虹安罷免案將於7月26日投票。震傳媒今日公布最新民調，有27.1%表示會去投同意罷免票，38.7%會投反對罷免，26.7%表示不會去投票，值得注意的是，這是民調中首次出現反罷方動能高於罷免方的現象。



包括王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯、賴士葆、洪孟楷、葉元之、張智倫、林德福、廖先翔、牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、丁學忠、傅崐萁、黃建賓、林沛祥、鄭正鈐等24位國民黨籍區域“立委”，以及新竹市長高虹安的罷免案將於7月26日投票。



據《震傳媒》今天公布的最新民調顯示，在整體調查中顯示，24.1%受訪者表示會去投下罷免票，31.9%表示會去投反對罷免，35.7%表示不會去投票，不過因罷免綠委案皆失敗，因此在罷免藍委部分，民調顯示，27.1%的受訪者表示會去投罷免票，38.7%會投反對罷免，26.7%表示不會去投票。



上述民調是由震傳媒委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間是6月22日至6月25日，針對年滿20歲的民眾為調查對象，透過CATI【電腦輔助電話訪問系統】進行電話訪問。【家戶】以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼。【手機】依NCC公布各行動電信業者核配字首，而後5碼隨機亂數抽出電話號碼。加權方式依“內政部”人口統計資料，進行地區、性別、年齡層、教育程度加權，以符合母體結構。成功完訪1,075人（加權前家戶537份、手機538份），在95%信心水準下，抽樣誤差約±2.99個百分點。