不給1千億9月恐漲電價　賴瑞隆促藍白挺撥補

綠委賴瑞隆受訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台北6月26日電／台“經濟部長”郭智輝25日於“立法院”經濟委員會表示，若撥補台電新台幣1000億元最終無法獲得“立法院”同意，9月召開電價費率審議會，電價將沒有不漲的理由。民進黨籍“立委”賴瑞隆今日呼籲“國會”的在野多數支持政府新台幣1000億元的撥補預算，這才是對人民、產業、政府、“國家”都是最好的四贏方案。



累計2024年底，台電虧損已達到4200億元。賴瑞隆表示，台電的虧損主要來自於原料的國際價格漲價，且過去在疫情期間所漲的價格已導致台電虧損，最好的處理方式，就是由政府這幾年來因經濟表現良好所產生的盈餘，從中撥補1000億來支持台電，讓台電凍漲電價穩定物價，這才是對人民、產業、政府、“國家”都是最好的四贏方案。



他說，如果不採用撥補方案，台電將不斷的累積虧損，甚至於必須要跟銀行借錢，利息的壓力將會導致台電不得不漲電價，所以還是要再次呼籲藍白的“國會”多數，以人民、“國家”為重，讓政府的盈餘有1000億元來撥補給台電，來彌補油氣漲價所導致的虧損。



賴瑞隆強調，如果藍白“國會”執意要否決掉，恐怕會導致台電在9月份有調漲電價的壓力，最終將導致影響民生物價，使人民、產業、“國家”多輸的局面，支持政府1000億元撥補台電，讓台電來彌補虧損不要漲電價。



