綠委吳思瑤批藍委羅明才：“立院”雜質

民進黨團幹事長吳思瑤。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月26日電／民進黨“立院”黨團26日召開記者會，被問到中國國民黨籍“立委”羅明才新店服務處主任繆維蕙及助理劉時郡遭羈押，這把火有無可能燒向羅明才？民進黨“立院”黨團幹事長吳思瑤回應，支持檢調該怎麼辦就怎麼辦，如果燒到“立委”本人，“羅明才你的保護傘也只到延會的8月底而已，更可能因7月或8月要補件，而8月的罷免投票，恐怕就已經被剔除了這個‘立法院’的雜質。”



民進黨“立院”黨團26日上午召開“度假一條龍 上班一條蟲，韓院長上工囉”記者會，並回應時事議題。



吳思瑤表示，羅明才還有深陷2個風暴，包括服務處涉用偽造方式罷免民進黨新北市議員，而此案已進入司法偵辦，羅的服務處人員遭羈押，恐怕涉案人士將越滾越多，“會不會燒到羅明才本人？我相信司法會基於事實跟證據來詳加徹辦”。



吳思瑤稱，還有一個風暴是羅明才家族為台灣知名黑道勢力，天道盟系統近期鎖定威脅民進黨從政人士、政論節目主持人，“羅明才到底有多急？有多怕？為了怕自己被罷，連家裡的黑道勢力都搬出來做恐嚇、威嚇舉動。”



吳思瑤強調，支持檢調該怎麼辦就怎麼辦，如果燒到“立委”本人，“羅明才你的保護傘也只到延會的8月底而已，更可能因7月或8月要補件，而8月的罷免投票，恐怕就已經被剔除了這個‘立法院’的雜質。”



