邱垂正台中關懷陸配　解說補喪籍證明政策

陸委會主委邱垂赴台中關懷陸配。（照片：陸委會提供） 中評社台中6月26日電／為協助已取得台灣身分的陸配順利完成繳附喪失原籍證明，陸委會26日在台中舉辦關懷陸配活動。陸委會主委邱垂正到場聆聽陸配心聲，解答個案疑義，同時說明既有的法律規定以及政府再次提供補繳機會之政策意旨。



邱垂正提醒，陸配如已在台設籍，擁有合法而完整的台灣身分，才能安心在台安居樂業生活。陸委會是陸配們永遠的娘家與最堅強的後盾，不論是繳附喪失原籍證明或在台所遇其他困難，均可向陸委會反映，我們都會以最大的努力，盡心協助。



“賴政府”近期要求約1.2萬名在台定居的原陸籍人士補件“喪失原籍證明”，“內政部移民署”20日說明，已有逾5千人已繳交喪失原籍證明，並有同意逾800人以“具結方式”替代或“延後赴陸辦理”，換句話說，至少有6千人尚未繳交喪失原籍證明。



陸委會指出，活動現場共有16位陸配出席，包括來自四川的嚴龍仙，在台超過20年，持續扎根營造友善多元社區，關懷服務來自不同國家的新住民。“移民署”第10屆築夢計劃獲獎者羅慧，同樣來自四川且已考取丙級廚師證照，以美食為媒介推廣四川文化特色。從河南嫁來台灣的楊延輝，多年關懷弱勢長者與貧困家庭，2023年更擔任台中市南區性平大使，積極將性別平等意識的種子植入社區地方土壤。



陸委會法政處副處長董玉芸、“移民署”中區事務大隊副大隊長林萬益，以及台中市第一服務站主任王驥亦到場關懷，與陸配姊妹們互動熱絡。