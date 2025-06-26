台積電領軍　台官方通過中部精密智慧新核心

“行政院”院會後記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月26日電／“行政院”院會今天通過“中部精密智慧新核心推動方案”，將依據中彰投雲現有產業基礎提升競爭力，並以台積電、美光為雙核心，帶領先進晶片產業聚落與高階記憶體產業鏈。另以漢翔為中心，打造無人機非紅供應鏈，期許光學、半導體、智慧農業及無人機產業等，成為中部新核心產業。



“行政院”推動6大區域發展計劃，規劃中彰投雲為智慧製造新核心。“國發會主委”劉鏡清昨天提到，中彰投雲在2023年的產值約有新台幣6兆元、占全台15%，就業人口達263萬人、占全台23%，為打造中彰投雲成為全球智慧製造核心，3個關鍵是要推動核心產業雙軸轉型、運用現有核心再造核心，以及成立“國家”精密智慧中心，力拚區域產值每年最多拉抬5%。



“行政院”院會今天通過“經濟部”報告的中部精密智慧新核心推動方案，但整體方案還待“行政院長”卓榮泰核定，期程與預算等尚未揭曉。



根據方案規劃，政府將在台中打造精密機械與智慧製造中心、彰化為金屬製品與車輛零組件產業聚落、南投農業朝智慧化與精緻化發展、雲林則深化智慧養殖價值鏈等，並將透過“核心產業雙軸大轉型”、“現有核心再造新核心”及“運用法人驅動產業創新”等3大推動策略，將精密機械、金屬製品、車輛零組件等核心產業進行數位與低碳的雙軸轉型。



方案也將新增光學、半導體、智慧農業及無人機產業等成為中部的新核心產業，提升其附加價值，像是半導體部分，力拚以大帶小推動產業發展，透過台積電、美光雙核心，帶動先進晶片產業聚落與發展高階記憶體產業鏈；並盼透過法人能量加速產業研發與強化試製能力，驅動產業創新。



方案同時預計以漢翔公司為中心，打造無人機非紅供應鏈。媒體關注這未來與嘉義縣的亞洲無人機AI創新應用研發中心角色分工為何，“經濟部次長”何晉滄說明，台灣北中南都有無人機聚落，角色互補不衝突，反倒可以聚合中部、南部的研發能量。

