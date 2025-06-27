李易修：賴十講超狂妄　未來會鬧更多笑話

時事評論員、中廣節目主持人“歷史哥”李易修。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹6月27日電（記者 盧誠輝）賴清德24日在團結二講時提到“打掉雜質”說法引發在野黨抨擊。時事評論員、中廣節目主持人“歷史哥”李易修接受中評社訪問表示，從賴第一講“猛獁象說”和第二講“雜質說”，就可讓人看出賴超級自我狂妄的人格特質，他相信未來第三講到第十講，只會鬧出更多笑話而已，也更讓人看出民進黨的真面目。



李易修，出生於高雄，台灣師範大學歷史系碩士，無黨籍，2019年以“高雄歷史哥”在YouTube經營直播節目，並在2020大選時力挺代表國民黨參選的韓國瑜而打響名氣。



李易修指出，賴清德所謂的“團結十講”實在非常可笑，以他過去從大學到碩士念了8年歷史系的專業來看，賴清德的第一講和第二講真的讓人無言以對。因為過去台灣為什麼不提“2758號決議文”？因為如果要站在捍衛“中華民國”的角度，談“2758號決議文”就是“中華民國”政府在國際法人地位上被取消了代表權。



他提到，賴清德現在竟然把“2758號決議文”扭曲成是“台灣主權”的代表，但“2758號決議”跟“台灣主權”根本沒有關係，若真要談“台灣主權”，應該要去談“台北和約”、“波茲坦公告”或“開羅宣言”。由此可見賴清德現在根本是“自己想自己對”，但也由此可以看出賴清德的野心非常大。



李易修嘲諷，賴清德過去被稱為“台獨金孫”，但現在大家才發現，原來賴清德是“台灣獨裁、有美國金孫”，實在有夠可笑。賴清德現在好不容易終於輪到換他當掌門人了，卻想要推翻過去的“台獨”前輩，完全只想要做自己而已，所以賴清德現在才會把“中華民國”拿出來當擋箭牌。



李易修認為，賴清德提出的可笑理論，因受到美國的壓力的影響，也不敢直接喊“台獨”，所以在第一講才會出現像“猛獁象”這種荒謬的說法，讓大家都變成“長毛象”了，第二講又提出“打掉雜質”的說法，瞬間讓大家又變成了“雜質”，他非常期待賴清德之後的第三講到第十講，看到時又能創造多少都市傳說與政治笑話。

