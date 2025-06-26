蔡英文曾斥吳釗燮管好推文？李大維：不便說

李大維在蔣經國圖書館舉行新書發表會。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月26日電（記者 張穎齊）前“國安會秘書長”李大維今日發表回憶錄《和光同塵：一位外交官的省思》，書中提到有些“閣員”在社群平台有令人突兀的推文與“國家元首”的風格、政策有別，蔡英文還對他說，“管好你的推文。”李大維口中這位“自走砲型”的“國安”官員，是不是吳釗燮？李大維今日受訪說，“我在裡面沒有寫出名字來，我在這個場合，我當然不便再多說了。”



李大維1949年生，現年76歲，曾任海基會董事長、“總統府”秘書長、“國安會秘書長”、“外交部長”、次長、駐美國代表、駐澳洲大使、駐歐盟代表、駐加拿大代表、“行政院”新聞局長、北美事務協調委員會主委、“外交部長”連戰秘書等職。



李大維今日下午在蔣經國圖書館發表《和光同塵：一位外交官的省思》回憶錄。他回憶蔡政府8年任期，有時會看到某些首長在社群平台上令人突兀的推文與“國家元首”的風格、政策有別，相信有不少人會臆測這是在“唱雙簧”，但他親自聽到的是，蔡英文對此在會議中以她一貫的沉靜語氣說：“管好你的推文。”這句指示的效果通常衹有數週，而這種運作模式也不斷重復。



李大維說，類此“自走砲”型“閣員”，通常非官僚體系出身，或許是基於自己的政治理念與信仰。這樣的作為在不少領域或可視為引領風潮、開創風氣之先，但並非適用所有的情況，例如必須考量各方解讀及其後續的影響，講究字斟句酌的“國安”領域就不然，需誡之甚之。



對蔡英文的評價，李大維說，他用了幾個字，“自信沈穩”，遇到壓力也不屈服，基本上，在她8年任內，可以說是風調雨順。“百年未有之大變局”，過去8年對於台灣來講，也是一個重大的變局，但台灣總算也熬過來，還繼續往上成長。