陳其邁對市長初選喊話　盼望君子之爭

民進黨籍高雄市長陳其邁26日下午出席市政行程時受訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月26日電（記者 蔣繼平）民進黨高雄市長初選競爭白熱化。綠委邱議瑩競選辦公室昨天剛成立，就傳出民進黨籍高雄市長陳其邁將擔任主任委員的流言。陳其邁26日受訪澄清是謠言，面露苦笑說，連他自己看到報導都一頭霧水，“不要說天天都拿一些沒有來源的消息來問我，會不堪其擾。”他強調，解鈴還須繫鈴人，這種沒有消息來源，這種亂放話，這個是最廉價的政治攻防，他是不以為然，希望君子之爭。



民進黨高雄市長初選呈現4綠委搶1，包括“正國會”林岱樺，與菊系邱議瑩、賴瑞隆、許智傑，競爭白熱化。林岱樺因涉助理費案23日遭高雄地檢署偵結起訴，初選競爭局勢開始朝“三搶一”發展。



陳其邁表示，選舉的謠言非常多，不希望以訛傳訛，在初選都希望能公平競爭，大家能夠提出好的政策，然後讓人民能夠支持。尤其城市的發展，更重要的是領導者也要具有遠見，提出好的政策，這才是正確的事情，這也是市民的期待。



高雄市府上午已回應這是“假訊息”，陳其邁已數度重申對初選保持中立，尊重與祝福每位參選者。



媒體也提問對於大罷免藍委會被罷免掉幾席的看法？



陳其邁表示，市政還是最重要的工作，已經焦頭爛額，因為高雄沒有罷免，對選情評估，他也沒有任何概念，也沒有參與罷免事務。罷免與選舉一樣重要，希望未來罷免活動順利進行。第一，人民期待穩定進步的“國會”，第二，地方的建設不能停，常常刪減預算會牽一髮動全身。