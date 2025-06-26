台幣強升　機械公會莊大立：業者哀鴻遍野

台灣機械工業同業公會理事長莊大立。（中評社 資料照） 中評社台北6月26日電／新台幣匯率今天上午強升逾2角、升破29.2元。台灣機械工業同業公會理事長莊大立表示，新台幣強升已讓機械業“哀鴻遍野”，確實衝擊到業者獲利，很多業者暫時不接單，不接單就有可能造成無薪假。



另外，對於美國對等關稅暫緩期可能在7月上旬到期，莊大立指出，公會期待談判結果關稅越低越好，但是強調“對等”，關稅和匯率應該與競爭對手國差不多。



機械公會今日舉行“食品機械產業標準”發布會，莊大立回應媒體提問，對匯率和關稅議題發表看法。



莊大立指出，對業者來說，匯率愈低愈好，這幾年雖然台幣有貶值，但是相較其他競爭對手日本、韓國、歐洲、中國大陸，台幣強非常多，對競爭力影響很大。



對於新台幣匯率，台“央行”總裁楊金龍日前表示，出口商哀鴻遍野，但是進口和出口是可以相互抵銷。莊大立直言，但事實上“我們就是哀鴻遍野”。對於有業者表達，如果新台幣升值到27、28元，台灣機械業會倒一半？莊大立回應，他不是財經專家，無法預測。



談到關稅變數，莊大立說，若台灣和競爭對手國關稅稅率差不多，代表彼此競爭基礎差距不大，業者或可接受。但不可否認，高關稅會使得進口商成本增加，進口意願降低。



展望機械業下半年景氣市況，莊大立認為，美國總統特朗普關稅是很大變數，“一切要穩定”，才知道未來怎麼走。若一切都還不穩定，業者的投資意願非常低，一切要看特朗普跟各個國家的關稅談的結果。