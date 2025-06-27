詹江村：綠妖魔鬼怪當道　郭昱晴之流太荒謬

國民黨籍桃園市議員詹江村。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園6月27日電（記者 盧誠輝）綠委郭昱晴日前公審在公園自拍的路人引發爭議，後又遭中國國民黨籍桃園市議員詹江村爆料丈夫長年在大陸經商。詹江村接受中評社訪問表示，民進黨現在各種妖魔鬼怪當道，尤其是像郭昱晴之流，有臉公審路人，卻沒臉面對自己丈夫“賺紅錢”的事實，實在有夠荒謬。



詹江村，桃園縣議會第16、17屆議員，桃園升格，連任三屆桃園市議員，陸軍官校土木工程系畢業、開南大學企業管理學系碩士。



詹江村指出，他過去就知道郭昱晴的丈夫在大陸經商，但兩岸間的通商交流本來就很正常，所以他也不以為意，但自從民進黨發動大罷免之後，他才開始注意到包括台灣親綠網紅八炯和許多青鳥都在獵巫，綠委沈伯洋甚至指控台商的家人是“第五縱隊”的高危險群，還認為將來若兩岸不幸真的發生什麼事情，這些“第五縱隊”都應該要被懷疑。



他嘲諷，如果依照沈柏洋的說法，長年跟大陸貿易經商的沈父不就更是標準的“第五縱隊”？但一大堆青鳥卻選擇視而不見，卻針對其他跟大陸有往來的在野黨人士進行大獵巫，甚至連一般老百姓只是在公園自拍影片也不行，還要被郭昱晴在臉書發文公審霸凌。



詹江村認為，台灣現在被民進黨搞得到處風聲鶴唳，好像兩岸隨時要爆發戰爭一樣，不斷刻意製造緊張氛圍，甚至還說如果國民黨籍基隆市長謝國樑不罷免掉，基隆就會開城門讓解放軍進到台灣來，大罷免只要不罷免掉藍委，大陸就會掌控“立法院”，草木皆兵到連一般民眾在街頭拍影片都會被誤認為是在幫解放軍拍街景圖，請問這些行為跟神經病有什麼不同？



詹江村提到，他相信如果曾當過兵的軍人都會知道，打仗怎麼會是看街景圖呢？甚至有青鳥竟然認為戰時只要把GPS關掉，解放軍就找不到方向？這實在太過荒謬了。打仗看地圖、用指南針、鎖定經緯度不是基本常識嗎？怎麼還會有人認為打仗是要靠GPS跟街景圖？所謂的青鳥不但沒有常識，現在連最基本的知彼知己都做不到，難怪青鳥這麼容易被騙。

