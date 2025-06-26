李大維：台灣議題很少會送到美國總統桌上

李大維。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月26日電（記者 張穎齊）前“國安會秘書長”李大維26日發表回憶錄《和光同塵：一位外交官的省思》表示，美國要面對全球諸多問題，台灣問題一般是白宮國安會亞太事務資深主任、國防部亞太事務副助理部長等有共識就好，沒共識再送討論，少之又少會送到美國總統桌上。



對於蔡英文任內，時任美國聯邦眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）2022年8月訪台，造成大陸軍機不停繞台。李大維表示，蔡英文當時跟他說，台灣長期被打壓，沒人能抗拒佩洛西訪台，因此蔡英文裁示歡迎，他也在現場，決定歡迎佩洛西來，因該發生的事還是會提前發生；當然對國際投資業者或許不一樣看法，比如當時就有人出清台積電股票。



李大維1949年生，現年76歲，曾任海基會董事長、“總統府”秘書長、“國安會秘書長”、“外交部長、次長”、駐美國代表、駐澳洲“大使”、駐歐盟代表、駐加拿大代表、“行政院新聞局長”、北美事務協調委員會主委、“外交部長”、連戰秘書等職。



李大維新書發表會26日在蔣經國圖書館舉行，《聯合報》副總編輯郭崇倫擔任訪談人，李大維也親自揭露多項秘辛。



2016年蔡英文上任時“中華民國”共有22個“邦交”國，8年任內共“斷交”10國，包括聖多美普林西比、巴拿馬、多明尼加、布吉納法索、薩爾瓦多、索羅門群島、吉里巴斯、尼加拉瓜、洪都拉斯以及諾魯。蔡英文卸任時僅剩12個“邦交”國



針對蔡英文任內多國與台灣“斷交”，李大維表示，每次看到“邦交”國數目減少，他就很痛，台灣又少了幾個旗面，而蔡英文在他當“國安會秘書長”期間，也是一直要他盯著、盯緊，而他認為尼加拉瓜與台灣“斷交”實在可惜。