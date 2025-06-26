補除陸籍證明將到期　陸委會：會問留台意願

陸委會副主委兼發言人梁文傑。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月26日電（記者 鄭羿菲）“賴政府”近期要求1萬2146名在台定居的原陸籍人士補件“喪失原籍證明”，該專案6月30日到期。陸委會副主委梁文傑26日數度強調，若完全沒聯繫到，沒有確定原陸籍人士有收到通知，我們就不會逕行註銷身份，一定會設法聯絡到當事人，確定其意願，看是不是想要留在台灣。



梁文傑也盤點指出四類型態相關人數，一、已繳交文件者有5534人，仍有部分案件還在陸辦理，或尚待驗證。二、經“移民署”同意具結、延期者已有2572人。三、長居海外未返台，因此沒聯絡上的有1803人。四、沒有居住在原設籍地，並尚未與政府聯繫者有2237人。



陸委會26日下午召開記者會，由陸委會副主委兼發言人梁文傑回應媒體提問。



梁文傑表示，此次清查2004年3月前已在台定居的原陸籍人士總共有1萬2146人，到25日為止，已繳交喪失原籍證明的有5534人，目前還有部分案件還在大陸辦理中，或是還在等公證書陸續寄到海基會。所以只要願意配合法律去取得文件，基本上都可以完成，大部分的陸配其實是有配合的。



梁文傑說，第二類人符合具結或是延期的條件的有2572人，其餘還有一些案件還要完成審核。第三類人是出境長居海外沒有回台，有1803人，也因為沒有回台，我們判斷可能沒接到通知書，因此這些人會由主管機關列冊注記，等到入境的時候，我們就會當面通知他要求補辦喪失原籍證明。以上三類人總計共有9909人，占81.6%。



梁文傑指出，最後一類是沒有住在當時所申報的戶籍地址，到目前為止也還沒有跟政府聯絡，因此不曉得到底有沒有去辦，這樣的人有2237人。現在正由“移民署”與地方政府等相關機關，想辦法取得聯絡。其中，目前已知居住地的大概有2成，“移民署”會透過專勤隊就近查訪聯繫當事人。

