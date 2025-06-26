備戰！台官方籲備緊急避難包　2至3日用品

劉世芳報告提到避難包內容物。（府方提供） 中評社台北6月26日電（記者 黃筱筠）賴清德26日下午主持全社會防衛韌性委員會，“內政部長”劉世芳呼籲全民一起準備單人單日緊急避難包，以及單人2至3日的居家必需品。府方並以圖卡羅列各項用品清單。



緊急避難包內容物包括：3公升水及2100大卡糧食。醫療及清潔品包括優碘、紗布、溫度計、口罩、醫藥、濕紙巾等。禦寒保暖衣物有防切割耐磨手套、雨衣、毛毯、睡袋等。貴重物品，包括：身分證、健保卡及存摺影本、重要證件影本、少許現金。



其他另有哨子、防災地圖、收音機、手電筒、瑞士刀、行動電源、充電器材等，還有特殊需求，例如，陪同高齡長者，備紙尿布、手杖、假牙及老花眼鏡有嬰兒者備奶粉、尿布、背帶及副食品有寵物者，備寵物相關用品。內容物要質輕、容易取用物品雙肩背包維持在男15公斤、女10公斤左右。



至於單人2至3日居家必需品，包括飲水約6－9公升。食品罐頭等需足夠4200－6300大卡。還有一些儲備衛生用品與儲能裝備。基礎衛生設備有衛生紙、濕紙巾、小型垃圾袋、簡易清潔品；儲能裝備有小型手搖式發電機、備用電源或太陽能充電板。



劉世芳今天在會中進行全社會防衛韌性五大主軸執行與目標落實，以及2025城鎮韌性演習整備推動概況相關報告。



劉世芳報告指出，368個鄉鎮市區成立協作中心，保護基本重要通訊，預防孤島效應。另規劃配置20名以上具防災士證照之替代役男支援任務。鼓勵團體、寺廟、大樓社區管委會、村里辦公室、保全及計程車司機等參與防災士訓練，截至2025年6月19日累計50545人。



劉世芳說，持續辧理緊急救護等實作課程，年度訓練達15.4萬人。368個鄉鎮市區成立協作中心，保護基本重要通訊，預防孤島效應，另規劃配置20名以上具防災士證照之替代役男支援任務。