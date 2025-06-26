不滿賴清德雜質說　民眾黨成員府前抗議

針對賴清德的雜質說，民眾黨黨工在府前舉牌抗議。（照:黃國昌板橋辦公室主任林子予提供） 中評社台北6月26日電／賴清德24日在團結二講提出“雜質說”引發譁然。民眾黨工包括黨主席黃國昌新北市板橋區主任林子宇等人今日下午率30餘人前往“總統府”前人行道舉牌抗議。現場高喊“把雜質收回去”等口號，遭中正一分局舉牌警告違反集會遊行法，府方也派人接受陳情書。



民眾黨幹部周曉芸、陳怡君、林子宇與陳語倢下午率眾到府前抗議，林子宇高喊：“人民不是雜質，只有民主變質！”、“賴清德接受陳情，出來道歉！”



抗議群眾約30人於下午二時五十分許出現在府外廣場前人行道上，他們身著“公義捍衛行動”黑色T-shirt，表達人民憤怒情緒。陳怡君等人並率領抗議志工舉起“人民是‘國家’的主人，不是賴清德要過濾的雜質！”標語，以堅定的態度在府前高聲抗議，中正一分局長也抵達現場兩度舉牌，警告驅離，最後“總統府”派出專委代表接收陳情書，群眾也向府方代表表達嚴正抗議，要求轉達賴清德“人民不是雜質”，賴應為錯誤言論認錯道歉。



林子宇拿著大聲公高喊：“人民不是雜質，只有民主變質！”每一位努力生活的台灣人，都不該因為政黨立場不同，就被貼上“雜質”標籤。身為“總統”應當團結社會，而不是一邊喊團結，另一邊卻在召開國際記者會，操作“抗中保台”恐懼，製造對立，為大罷免繼續造勢、消滅在野黨。



林子宇強調，如今台灣社會充滿恐懼，人民甚至不敢在街頭上開直播，擔心被獵巫指控為中共同路人，這樣肅殺的台灣，是賴“總統”所要的嗎？她痛批賴在宣講第一講化身“考古學家”，公開排擠、歧視持不同史觀的台灣人；如今民怨沸騰卻仍不認錯、不道歉，“難道我們不是高官，喊破喉嚨就沒人聽見嗎？”



黃國昌中和永和區主任陳怡君也不滿，她發言怒嗆賴清德“過去曾承諾包容與團結，如今只要監督政府就被貼上異己標籤，難道不認同民進黨，就要被消滅嗎”？她強調，“我們都是台灣人，生在台灣長在台灣，不像賴‘總統’的孩子在美國”、“‘賴總統’不願意接受陳情，卻派出警察監看我們，難道這就是你口中民主嗎？”

