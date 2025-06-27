林永樂：中美都希望伊以恢復和平　別衝突

前“外交部長”林永樂接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月27日電（記者 張穎齊）針對伊朗、以色列衝突影響，前“外交部長”林永樂接受中評社訪問表示，他認為伊朗、以色列並未接壤，飛彈打完後應會慢慢地平息，而中、美都希望中東盡速恢復和平，維持區域和平穩定，這是中美兩大國所期望、也會去做的事。



林永樂表示，美國雖有非常大的影響力，但中國畢竟現在也是大國，不能忽略，如俄羅斯、歐盟的影響力自然也不能被忽略。大國的資源、力量大，今天不管是中國或美國，基本上面對全球各地發生的任何衝突，都不見得是符合中美的利益，這是基本概念。



林永樂，政治大學國際貿易研究所及美國喬治城大學外交學院雙碩士，現任對外關係協會理事長、“國策研究院”資深顧問。曾任台灣駐美國休士頓辦事處長、“歐洲司及國際組織司長”、駐格瑞那達“大使”兼駐聖文森國“大使”、駐印尼代表、駐歐盟兼駐比利時代表，2012年擔任馬英九時期“外交部長”，2016年擔任蔡英文時期駐英代表，2020年7月退休。



林永樂說，當美國介入空襲伊朗後，隨後也希望盡快恢復和平，而中國對中東的外交也是希望能維持區域和平穩定，這都是中美大國會做的事。



林永樂向中評社說，若拿中東與台海比較，是兩個完全不同狀況，因畢竟以色列與伊朗沒接壤，有隔著其他國家，不太可能進行近距離地面部隊作戰，他是認為現在伊以應該會再拖一段時間，因飛彈打完後，接著就會慢慢會平息、沒事了。



他說，但兩岸、台海不同，距離近，因此需要避戰，兩岸需要有溝通管道，要知道兩岸同文同種，同為炎黃子孫，兩岸若發生衝突，會產生很可怕的結果，台灣無論是誰執政，面對大陸都要避戰，這才是對一般民眾、老百姓是好的安排。而台灣外交也不該一面倒，應與陸、美都往來，相互聯合、合作。