顧立雄：漢光演習有新式武器與實戰射擊直播

顧立雄在全社會防衛韌性委員會報告。（府方提供） 中評社台北6月26日電（記者 黃筱筠）“國防部長”顧立雄今天在全社會防衛韌性委員會報告指出，漢光41號演習實兵演練期程暨想定架構，提到演習亮點有同心35號演習規模由1萬4仟餘員擴大至2萬餘員；這次海馬士多管火箭飛彈連成軍，首度參與漢光實兵演練。檢視陸射劍二、拖式2B飛彈及各型無人機等新式裝備作戰運用實際作為。



顧立雄在委員會報告提到，快速反應戰備部署，包括：運用常備部隊遂行各項備戰部署工作：灘岸、港口、機場、要道阻絕；糧秣、油料、彈藥、保修零件分散預屯；紅色海灘近岸海域防禦性水雷布放；三軍部隊分散部署進入戰術位置。



顧立雄說，這次漢光演習在7月10日陸軍新式戰車換裝訓練實彈射擊；7月14日-海軍防禦性布雷操演都會直播。由“國防部”發言人以及陸海空三軍司令部臉書專頁 、Youtube等平台直播。



“行政院政務委員”季連成在委員會報告2025城鎮韌性演習觀察所見，今年城鎮韌性演習迄6月底已辦理8個縣市演習，另3個“直轄市”台北市、台中市、台南市於7月漢光期間擇1天演習，均採實人、實地、實物、實景、實作方式,以有想定、執行無腳本之演習模式，上午實施兵棋推演，置重點於應變指揮管制中心開設與運作及各項戰略物資的盤點。



季連成說，下午實施綜合實作為主軸，置重點於各項戰災搶救作為、民生必需品配售、收容救濟站、醫療急救站開設及資訊安全防護等課目。藉以磨練地方首長對災害發生時臨災應變作為及驗證各級聯合應變中心指揮調度能力。