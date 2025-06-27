林育先析民眾黨兩年條款　黨意志很重要

民眾黨屏東縣黨部主委林育先。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東6月27日電（記者 蔣繼平）台灣民眾黨不分區“立委”“二年條款”傳出黨內有運作廢除消息，引起關注。民眾黨屏東縣黨部主委林育先接受中評社訪問表示，年初就有相關聲音傳出，主要反映基層焦慮感，希望表現好的“立委”持續留任，距離明年2月只剩半年時間緊迫。他認為，黨中央意志很重要，政黨領導中心會有建立共識的影響力，明確說法與態度就很重要。以現在的時間點來看，他個人認為要推翻很困難。



林育先認為，黨內對二年條款正反意見都有，只靠全代會產生共識太緊迫，7月有大罷免、8月有核三延役公投，民眾黨現在應該要拚的是公投，盼勿失焦。



林育先，義守大學資訊工程系管理組博士。曾任國民黨屏東縣黨部代理主委、書記長，2022年從藍營轉投白營，擔任民眾黨屏東縣黨部主委至今。



民眾黨前主席柯文哲任內訂定“立委”“兩年條款”，不分區“立委”只能做二年，二年之後換上下一批。若按此條款，包括黃國昌等8席不分區“立委”只能做2年，但因後續黨不分區名單多為無從政經驗素人，戰力將大為受損。挺柯直播主陳清茂表態支持民眾黨主席黃國昌繼任“立委”，4月間與“立委”張啟楷嘉義辦公室主任許正憲開始聯手拉攏黨代表連署，目前已有超過20人響應，計劃在8月10日黨代表大會上提案暫緩執行此條款。



為何會從南部發起，有在醞釀什麼？



林育先表示，他的解讀是“大家有焦慮感，希望好的“立委”繼續當，可以繼續服務”，這是最主要的原因。陳清茂雖是黨外人士，但也是黨友，且這幾年很挺柯，不管辦造勢或祈福活動，開直播也都是為柯文哲講話。他認為，主要是已經到節骨眼了，距離明年2月1日只剩半年多，且今年8月就要開全代會。



觀察黨內反應如何？

