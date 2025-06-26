郭昱晴先生聲明沒陸居住證　詹江村再反嗆

遭指擁有大陸居住證，郭昱晴代先生發出聲明。（取自郭 昱晴臉書） 詹江村馬上在臉書再反嗆。（取自詹江村臉書） 中評社台北6月26日電（記者 黃筱筠）中國國民黨籍桃園市議員詹江村爆料，民進黨不分區“立委”郭昱晴先生林宣廷持有中國大陸居住證，是否應該放棄“中華民國國籍”。郭今天代替發出聲明說，他是台灣公司聘僱之專業經理人，曾依法被短期派駐中國分公司工作，並未改變“國籍”或法律身分，從未申請或持有中國居住證。



郭昱晴代先生發出聲明說，近日有關他個人的不實傳言在網路上流傳，包括所謂“持有中國居住證”、甚至對私人對話進行惡意放大，對他與家人造成極大困擾與傷害，特此聲明。



林宣廷說，他是台灣公司聘僱之專業經理人，曾依法被短期派駐中國分公司工作，並未改變“國籍”或法律身分，從未申請或持有中國居住證。



他聲明說，部分私人聊天內容遭人扭曲、放大，令人遺憾，也構成對他隱私與名譽的侵害。他尊重言論自由，但對不實指控與惡意中傷，我已委託律師進行蒐證，必要時將依法提告，嚴懲惡意中傷之徒。在此也呼籲社會各界共同拒絕假訊息與惡意抹黑。



郭昱晴也在最後標籤適可而止，已委托律師進行蒐證，必要時將依法提告。



詹江村馬上又回應說，你還是沒有回答，你老公為什麼稱呼中國大陸為祖國。根據陸委會的規定，你老公必須自己提出證明，沒有中國大陸居住證，不是一紙聲明稿就想交差。



詹江村表示，沒有人對你家人進行惡意放大，我們只是在執行清理雜質的工程，你只要回答，你老公為什麼稱呼中國大陸為祖國，在公開的社群網站上面的留言，你老公自己本來就是，設定所有人都可以瀏覽，何來隱私侵害。



