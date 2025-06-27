中評關注：馬弘揚中華文化對比賴團結十講

馬英九出席“兩岸共同弘揚中華文化”活動致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社敦煌6月27日電（記者 方敬為）馬英九26日出席在敦煌研究院舉辦的“兩岸共同弘揚中華文化”活動，強調兩岸同根同源、同文同種，共享中華文化，再次倡議“合作與和平”，並提及中華文化的包容性及多樣性，與賴清德日前展開“團結十講”，鼓吹“台獨”並直言要“打掉雜質”等內容，形成強烈對比，一邊是和平，另一邊是鬥爭，對台灣內部的影響值得觀察。



馬英九一行26日下午出席在敦煌研究院舉辦的“兩岸共同弘揚中華文化”活動，包括國台辦主任宋濤、甘肅省委書記胡昌升、敦煌研究院名譽院長樊錦詩、敦煌研究院院長蘇伯民、敦煌研究院黨委書記程亮等人與會。



馬英九在會中致詞時強調，中華文化是兩岸共同珍貴資產，也是根源，中華文化早已深植於台灣社會，任何的文化清洗都不會成功！似隔空回應賴清德的“團結十講”。



賴清德22日出席“國際扶輪社”活動，發表“團結十講”系列首場演講以“國家”為主題，重申台灣具備“國家”四要素，強調“中華人民共和國從未擁有台灣”。再次重申“兩岸互不隸屬”論述；並且在25日發表第二講，主題為“團結”，卻在內容中號召群眾要以選舉罷免“打掉雜質”，引發爭議。



賴清德一系列的舉措，外界解讀是在替7月26日的“立委”大罷免投票衝刺，透過極端的論述凝聚綠營基本盤，然而，相關作法似乎只對團結民進黨基本教義派有幫助，對台灣社會的族群和諧及團結事實上反而有負面影響，甚至在兩岸關係方面也產生動盪的風險，台灣的整體安全形勢因此受到挑戰。



值得注意的是，馬英九6月14日至27日率台灣青年赴大陸交流，設法在兩岸關係上爭取緩和與降低敵意的空間，並在賴清德發表第二講後隔天，出席在敦煌舉辦的“兩岸共同弘揚中華文化”活動，重申兩岸和合，並彰顯中華文化的包容性及多樣性。

