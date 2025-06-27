台女大生：願透過一次次兩岸交流弘揚中華文化

大九學堂女大生鄭同學代表致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社敦煌6月27日電（記者 方敬為）馬英九26日率大九學堂台灣青年赴敦煌參與“兩岸共同弘揚中華文化”活動，台灣青年方面，由政治大學女生鄭同學代表致詞，她表示，這次到大陸參訪，發現兩岸有許多共通性，並且在深入瞭解當地文化後，對中華文化有更深刻的體悟，她也期待透過一次次的兩岸交流，促進兩岸理解，進而連結，並共同守護弘揚傳承光大中華文化。



馬英九一行26日下午出席在敦煌研究院舉辦的“兩岸共同弘揚中華文化”活動，包括國台辦主任宋濤、甘肅省委書記胡昌升、敦煌研究院名譽院長樊錦詩、敦煌研究院院長蘇伯民、敦煌研究院黨委書記程亮等人與會。



活動特別安排台灣青年代表與大陸青年代表發表談話，大九學堂由女大學生鄭同學發表感言，她表示，這趟來大陸，聽聞能夠親眼看見“母親之河”黃河，在飛機上俯瞰到黃河時，她突然能理解被稱之為母親之河的原因，黃河真的像母親一樣不語卻慈悲，默默的把歷史與文化的滋養一代一代傳承給我們。



鄭同學提到，在甘肅出席天水公祭伏羲大典時，她印象格外深刻，當鼓聲響起，身穿傳統服飾的樂舞生邁著沉穩的步伐走進儀式現場，內心有一種從未有過的莊嚴與安定。她站在伏羲廟前，看見不分台灣或大陸的人們共同敬拜先祖。那一刻感受到兩岸同胞血脈相連的安靜力量。原來不管我們出生在哪裡，華人文化的根脈始終沒有斷過，是任何人都去不掉，也阻絕不了的。



鄭同學說，在參訪莫高窟時，導覽老師打開手電筒，壁畫上的“飛天”在黑暗中緩緩浮現，那些壁畫千年未退，顏料未褪，一筆一畫都是時光的證明，是中華民族在風沙中對美、對理想、對文化守護的堅持。也是因為有這樣一代代默默守護文化的人，才讓我們今天能與祖先對話，在歷史中重逢。

