中評現場：馬英九與“敦煌女兒”樊錦詩互動

馬英九起身向樊錦詩致意，並欲攙扶協助入座。（中評社 方敬為攝） 中評社敦煌6月27日電（記者 方敬為）馬英九26日率大九學堂台灣青年赴敦煌參與“兩岸共同弘揚中華文化”活動，主辦單位敦煌研究院安排榮譽院長、“敦煌女兒”樊錦詩發表專題演講，馬英九見樊錦詩入場，起身致意，並因為樊行動不便，打算伸手攙扶，卻遭婉拒，樊錦詩笑說，“別看我這樣，還很硬朗呢！”馬英九及共同出席的國台辦主任宋濤當場笑出聲來，也可見馬對樊錦詩的敬重。



馬英九一行26日下午出席在敦煌研究院舉辦的“兩岸共同弘揚中華文化”活動，包括國台辦主任宋濤、甘肅省委書記胡昌升、敦煌研究院名譽院長樊錦詩、敦煌研究院院長蘇伯民、敦煌研究院黨委書記程亮等人與會。



主辦單位先安排馬英九、宋濤依序進場入座，壓軸再請樊錦詩入場，並坐在馬英九旁邊的座位，由於樊錦詩行動不便，需要拄著柺緩慢步行，馬、宋在過程中都起身向樊錦詩致意，並等待其入座。



過程中，馬英九一度要伸手攙扶，協助樊錦詩入座，但遭謝絕，樊錦詩向馬英九開玩笑說，“別看我這樣，還很硬朗呢！”逗笑眾人。



樊錦詩，1938年生，浙江杭州人，北京大學歷史系考古專業畢業。 1963年起在敦煌文物研究所（敦煌研究院前身）工作至今，曾任敦煌研究院院長，現任敦煌研究院名譽院長，是著名的敦煌學專家和文物保護專家，被譽為“敦煌的女兒”。