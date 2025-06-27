台青參訪莫高窟　肯定大陸文化保存用心

大九學堂李同學發表感言。（中評社 方敬為攝） 中評社敦煌6月27日電（記者 方敬為）馬英九26日率大九學堂台灣青年參訪敦煌莫高窟景區，台灣同學都是第一次到訪敦煌，對於能夠親眼所見，備感震撼且值得。男大生李同學代表受訪表示，能身歷其境敦煌石窟，讓他非常興奮，並見證中國大陸在文化保存工作上的用心，期待這些文化遺址能夠繼續傳承下去，讓更多人看見。



馬英九一行26日赴敦煌莫高窟景區參訪，陸續參觀第96、61、45、16、17號窟，其中45號是特窟，平時不對外開放，馬邊看邊點頭，嘖嘖稱奇。包括國台辦主任宋濤、國台辦交流局局長李京文、新聞局長陳斌華等人陪同。



大九學堂李同學會後代表受訪表示，參訪莫高窟身歷其境，覺得有莫名的興奮感，沒想到自己可以親自感受這麼偉大的藝術文化之地，實屬珍貴，感受到古代人鑿窟刻佛的心情，大家都感到相當震撼且興奮，尤其莫高窟作為世界文化遺產，能夠親自到訪，並親眼所見，相當值得。



李同學提到，本次參訪也瞭解中國大陸在文化保存方面相當用心，有助於研究中國古代歷史以及文化藝術的傳承，他也希望敦煌文化遺址未來可以繼續好好保存，讓世界更多人去看見。



莫高窟，又稱千佛洞，位於甘肅省敦煌市東南25公里處，是世界上現存規模最大、內容最豐富、保存最完好的佛教藝術寶庫。莫高窟開鑿于鳴沙山東麓的斷崖上，南北長1680米，高50米，以精美的壁畫和彩塑聞名於世，始建于十六國的前秦時期，歷經十六國、北朝、隋、唐、五代、西夏、元等朝代，延續了大約一千年的時間。於1987年12月被聯合國教科文組織列入《世界遺產名錄》，成為世界文化遺產。

