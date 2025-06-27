中評關注：柯文哲急售新竹農地有委屈

柯文哲新竹農地在6月16日已悄悄售出。（中評社 資料照） 中評社新竹6月27日電（記者 盧誠輝）涉京華城案被羈押近10個月的台灣民眾黨前主席柯文哲近日售出2024大選期間遭爆違規作停車場使用的新竹持分農地。民眾黨新竹黨部主委、新竹市議員李國璋為此替柯家抱屈表示，因柯文哲與陳佩琪夫妻的銀行帳戶都被凍結，賣新竹農地是為了支撐家庭經濟。



中評社仔細爬梳柯家售地經過也發現，該地早已被新竹市政府藉由“竹科X計劃第二期”納入“桃竹苗大矽谷計劃”範圍，目前已向“行政院”爭取認定為重大建設計劃，未來若審核通過，原本的“特農地”將解套變為建地，到時地價勢必翻漲數倍，因此柯家此時售地並非賣在高點，甚至有點委屈。



事實上，該農地算是柯爸柯承發留給兒子柯文哲的“手尾錢”，柯承發生前最大心願是希望兒子有一天能回新竹當個醫院院長，2008投入新台幣1500萬元，以柯文哲的名義和其他4位新竹醫生合資，買下該塊約140多坪的“特農地”。



柯承發買“特農地”給兒子柯文哲，當然是為了養地。因該塊農地位於在新竹市被炒了二十幾年卻仍始終卡關的“頭前溪沿岸地區都市計劃”用地內，因此約在二十年前曾吸引一股購地潮，柯爸當時也搭上這股購地潮，希望有朝一日在都市計劃變更地目後，能從中賺取差價或合蓋建案自用。



柯爸當初買地充分展現對兒子的父愛，現在柯文哲售地動機與過程是否又有隱情呢？



柯文哲新竹農地當初會爆發爭議是因為違規作停車場使用，後來因柯參選而遭綠營爆料攻擊，柯在2024大選前便向媒體表示，“他已經決定要把農地持分賣掉，已跟其他地主溝通，利息算一算，不要虧本就會賣回給其他地主。”



柯文哲當時的說法和中評社實際到公開付費的“地政資訊網路e點通服務系統”上查詢的結果也相符合。

