全民普發避難包？劉世芳：要自己去買

劉世芳提及避難包需民眾自己準備，沒有要普發。（照片：府方提供） 中評社台北6月26日電（記者 黃筱筠）漢光41號演習7月9日登場，2025城鎮韌性演習則在7月15日進行，連鎖賣場全聯也將參與演習。“內政部長”劉世芳今天表示，過去一年的整備，先以公營事業配售點為主，現在慢慢擴散到民營；全聯願意加入演習，這樣的演習點未來如果有需求，還會擴散到其他民營配售點；如果這是很不錯的示範，會擴及到與四大超商合作。



劉世芳也說，最近多人在詢問防災避難包，這個需要自己付費，可以到超市準備，“有人問是不是要全民普發”，但她笑說，我們沒有這個經費要自己準備。



“總統府”召開全社會防衛韌性委員會今舉行第4次會議，賴清德表示，全聯也會有門市加入7月的城鎮韌性演習。這也代表著，無論身在哪個工作崗位，每一個角色、每一份力量，都是串起“國家安全”，不可或缺的重要一環。



對於未來是否會將超商、賣場加入，以及還有哪些產業可加入合作？



劉世芳在委員會後記者會表示，過去一年的整備，先以公營事業配售點為主，現在慢慢擴散到民營，原因是比較貼近民眾生活圈，包括米、油、口糧等戰略物資，當然會以最快的配售地點為主。全聯願意加入演習，也願意投入應變演習，這樣的演習點未來如果有需求，還會擴散到其他民營配售點。



至於全聯加入城鎮韌性演習演練，政府是否提供經費？劉世芳說，全聯董事長林敏雄是全社會防衛韌性委員會委員，就是合作，沒有補助經費。全聯還要做警報發放、員工應變、賣場顧客避難引導等，如果這是很不錯的示範，會擴及到與四大超商合作，但基礎是所有公營的配售站、救濟站本來就有。



劉世芳今日在委員會內呼籲全民一起準備單人單日緊急避難包，以及單人2至3日的居家必需品。府方並以圖卡羅列各項用品清單。

