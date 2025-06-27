趙天麟挺邱議瑩選高市長　蘭萱曝綠有2徵兆

綠委邱議瑩成立競選辦公室，湧言會要角、前綠委趙天麟現身站台。（中評社 資料照） 中評社台北6月27日電／爭取民進黨高雄市長初選提名的民進黨籍“立委”邱議瑩25日在三民區成立“高雄贏競選辦公室”，湧言會要角、前綠委趙天麟突然現身，並公開表態力挺邱議瑩。對此，資深媒體人蘭萱指出，這恐是代表著民進黨派系已經打算棄綠委林岱樺，也顯示著民進黨派系間對賴清德的意志恐未必全部接受。



民進黨籍高雄市長陳其邁明年任期屆滿卸任，黨內有4位“立委”表態競逐，分別是林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆。



蘭萱26日在政論節目《少康戰情室》中指出，湧言會本來跟“正國會”在高雄是串連的，在林岱樺還沒爆出爭議時，湧言會打算挺林岱樺，因彼此間過去有些合作的例子。然而，趙天麟日前力挺邱議瑩，顯示著湧言會可能轉而支持邱，這是徵兆，恐是代表著民進黨派系已經打算棄林岱樺，開始尋找自己覺得有機會的人



另外，蘭萱說這個舉動也代表著民進黨對賴清德的意志恐未必全部接受，因有意角逐高雄市長的民進黨“立委”賴瑞隆是賴清德較屬意的人，派系是否會聽賴的話，也成為未來關注的焦點。



要角逐2026高雄市長的民進黨“立委”林岱樺，因涉嫌詐領助理費案，23日被遭高雄地檢署起訴。不過林發聲明強調，對高雄的服務不會停，會繼續堅守崗位，也提到“我會撐過這場風雨，也會用行動證明，我是一個清白的人”，似乎不輕言退選。