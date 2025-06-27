韓國瑜今出征反大罷免　迎“立院”龍頭保衛戰

韓國瑜。（中評社 資料照） 中評社台北6月27日電／24席中國國民黨籍“立委”、停職中的新竹市長高虹安罷免案將於7月26日投票。國民黨全力應戰，黨籍“立法院長”韓國瑜也開始站台反罷，今晚就將前往桃園替國民黨籍“立委”萬美玲、呂玉玲站台；28日則參加國民黨籍台北市“立委”賴士葆活動。藍營人士分析，大罷免投票等同“立院”龍頭保衛戰，若有12席以上國民黨籍“立委”遭罷免，補選前的3個月空窗期，綠營將是“國會”多數，不但可依其願推進法案、或推翻先前藍白的各項修法，甚至將韓趕下台。



根據《中時新聞網》報導，“國會”目前席次為國民黨52席、民進黨51席、民眾黨8席和親藍的無黨籍2席；藍營人士指出，此次大罷免，綠營頻頻釋出消息，至少10至12席藍委會中箭落馬，原因無他，就是要在罷免至補選的3個月空窗期內，翻轉“國會”。



根據“立法委員”互選院長副院長辦法”第8條，“院長、副院長經全體“立法委員”1／3以上人數提議，出席委員2／3以上人數通過，得予以改選”，若民進黨在罷免後的空窗期取得多數，可修法降低改選院長門檻，將韓國瑜請下院長席，由綠營重掌“國會”龍頭。



為守住“立院”，國民黨主席朱立倫26日宣布接下來每周都有造勢，也會邀韓國瑜、“直轄市長”一起參與反惡罷活動。據瞭解，黨中央與地方黨部規劃4場大型活動，包括7月5日在台北市政府前的造勢；7月10日在中央黨部的勞工後援成立大會；選前黃金周7月19日在新北、台中，7月20日在桃園都有造勢；以及7月25日在凱達格蘭大道的選前之夜。

