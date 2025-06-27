游盈隆挺賴打開天窗說亮話　大罷免需大論戰

針對大罷免與賴清德團結十講，游盈隆在臉書發表看法。(照:游盈隆臉書) 中評社台北6月27日電／24名中國國民黨籍“立委”及被停職的新竹市長高虹安罷免案，將在7月26日投票，賴清德也在22日啟動首場“團結國家十講”。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆指出，賴的宣講正是“一樣看花兩樣情”，綠營聽著眉飛色舞，藍白卻是怒不可遏。他肯定賴以“總統”之姿打開天窗說亮話、碰觸台灣今日政治上最根本問題。台灣社會需要一場徹底的論戰，如此一來，或許大罷免才會找到其真正的意義與價值。



游盈隆26日晚間於臉書發文表示，自6月20日“中選會”確認國民黨24“立委”進入第三階段罷免、並於7月26日投票，至今已過一周，而這七天藍綠陣營可謂鑼鼓喧天，“尤其是賴清德6月22日開場的‘團結十講’，只完成兩講，各方反應出乎意料的激烈，選情正加速白熱化。”



有關24席藍委罷免案，游盈隆根據他自己的觀察“選情冷對綠比較好，選情熱對藍比較好”。他分析，過去幾個月，從某個角度看，綠營支持者宛如發動一次成功的夜襲，藍營猝不及防，讓野火燎原。現在，選情在很短時間內激化，原本冷眼旁觀的藍營支持者和中性選民被捲入的機率大增。



針對賴清德的團結十講，游盈隆表示，一場論國家，一場論團結，綠營支持者聽得眉飛色舞，藍白陣營聽的是怒不可遏，正是一樣看花兩樣情。而游盈隆自己覺得，賴以“總統”之姿打開天窗說亮話、碰觸台灣今日政治上最根本問題，這點值得肯定。

