中評鏡頭：敦煌藏經洞陳列館秀數位典藏成果

敦煌藏經洞陳列館展示文物數位典藏成果。（中評社 方敬為攝） 中評社南投6月30日電（記者 方敬為）敦煌莫高窟景區有座由清代寺廟三清宮改建的“藏經洞陳列館”，該館位置比鄰莫高窟藏經洞遺址，裡頭展示當年發掘出藏經洞的過程，以及陳列洞內相關古物的複製品，其中許多經書並透過數位典藏的方式，保存下來，打造“數位藏經洞”，用科技的方式，多元典藏古文物。



敦煌藏經洞陳列館位於敦煌莫高窟南區北端三清宮內，原為清代雷音寺、皇慶寺建築群的重要組成部分，1944年後成為國立敦煌藝術研究所的研究辦公場所。該館毗鄰藏經洞（第17窟）遺址，依託王圓籙道士故居改建而成，系統展示藏經洞發現歷程、文物流散歷史及敦煌學研究成果。



該展館為莫高窟景區門票包含的參觀點，陳列館通過歷史圖片、文獻複製品等形式，為遊客提供藏經洞文物保護與學術研究的專題展示。



展館以藏經洞為核心敘事線索，分三個主題展區，包括藏經洞發現史、敦煌學發展、文物流散檔案等區，詳細展示1900年王圓籙道士意外發現藏經洞的過程，展出當年使用的清冊帳簿原件照片及發現現場復原模型。



另外包括藏經洞出土的文獻高清複製品，敦煌文獻研究代表性成果及數位化回歸概況等內容，都在展館一一呈現，展現敦煌研究院在推動敦煌文化資源全球數位化共用方面的成果。

