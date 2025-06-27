台“財政部”出手　課徵陸製啤酒臨時反傾銷稅

台“財政部關務署”表示，對陸製啤酒、特定熱軋扁軋鋼品臨時課徵反傾銷稅率。(照片：台“財政部關務署”提供) 中評社台北6月27日電／台“財政部關務署”27日表示，對自中國大陸產製進口啤酒及特定熱軋扁軋鋼品反傾銷稅調查案，台“財政部”及“經濟部”初步認定有傾銷情事，且對台灣產業造成實質損害，為防止台灣產業在調查期間繼續遭受損害，台“財政部”公告自2025年7月3日起對上述產品臨時課徵反傾銷稅，為期4個月，稅率最高64.14%。



“財政部關務署”說明，啤酒反傾銷稅案及熱軋扁軋鋼品反傾銷稅案傾銷初步調查結果，經“財政部”關稅稅率審議小組於26日第62次會議審議決議，初步認定中國大陸涉案廠商均有傾銷事實，對相關廠商臨時課徵稅率如下：



百威雪津啤酒有限公司（關聯製造商）、百威雪津（漳州）啤酒有限公司（關聯製造商）、百威（武漢）啤酒有限公司（關聯製造商）、百威東南銷售有限公司（關聯出口商）臨時課徵稅率33.85%；麒麟啤酒（珠海）有限公司稅率13.13%，其他製造商或出口商稅率64.14%



至於熱軋鋼品反傾銷稅案，包括寶山鋼鐵股份有限公司（關聯製造商）、寶鋼湛江鋼鐵有限公司（關聯製造商）及上海梅山鋼鐵股份有限公司（關聯製造商）臨時課徵稅率16.90%，其他製造商或出口商稅率20.15%。



關務署進一步說明，依據平衡稅及反傾銷稅課徵實施辦法第14條及第16條規定，“財政部”應於初步認定公告之翌日起60日內完成有無傾銷的最後認定，經最後認定有傾銷事實者，將移請“經濟部”於40日內作成傾銷是否損害台灣產業之最後調查認定。



“財政部”在接獲“經濟部”有損害台灣產業通知的翌日起10日內提交審議小組審議，審議小組除以傾銷及產業損害等因素為主要之認定基礎，並得斟酌案件對國家整體經濟利益之影響決議是否課徵反傾銷稅。