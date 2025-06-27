新台幣驚見28字頭！已有機械業暫停出貨

台“中央銀行”。（中評社 資料照） 中評社台北6月27日電／新台幣持續強升，昨終場升值2.26角、收在29.165元，升幅0.77%。新台幣兌美元匯率今早以29.14元開盤，升至28字頭，盤中最高勁揚逾2角達28.962元，改寫逾3年盤中新高。台新金首席經濟學家李鎮宇表示，新台幣將續升，預計在28元～28.5元就是極限。



新台幣持續強升，台灣機械工業同業公會理事長莊大立證實已有廠商暫停出貨，恐導致無薪假。包裝協會理事長也坦言血流成河，甚至可能損失千萬。



美元指數反彈，亞幣升勢受阻，新台幣仍展現強勁升勢，今天以29.14元開盤後，旋即啟動升勢，漲幅擴大至1角以上，並於接近9時50分時，站上29元整數大關，不過美元買盤旋即湧現，匯價轉為震盪，緊接著又在大約10時20分，見到28.962元。



新台幣升勢冠亞幣，目前日幣貶0.15%，韓元約貶0.14%。



根據《中時新聞網》報導，匯銀主管表示，因新台幣升值預期心理強烈，1個月期無本金交割遠期匯率（NDF）一度衝到28元價位。雖然央行對匯市調控，傳出限制部分廠商上午10時後才能進場，但因出口商滿手的美元，導致效果有限。



台新金首席經濟學家李鎮宇分析，若下半年AI需求延續，出口持續暢旺，新台幣拉回幅度恐會有限，但預計在28元～28.5元就是極限。關鍵在明年，由於美國聯儲局主席鮑爾可能下台，若美國加速降息，屆時新台幣漲幅可能更會可觀。