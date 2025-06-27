戴錫欽：反罷是主流民意　但須出來投票

國民黨台北市議會議長、台北市黨部代理主委戴錫欽接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月27日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨籍台北市議會議長、台北市黨部代理主委戴錫欽27日拜會台灣民眾黨主席黃國昌，邀請出席7月5日在台北市舉辦的反惡霸造勢活動，黃一口答應。被問到會否擔憂此舉將讓藍選票流向白營，影響2026地方選舉，戴錫欽表示，有大我小我，他不擔心；他反而更憂心台灣民主政治沒辦法在這一波保住。



至於國民黨在台北市支持度是優勢，但大罷免打到今天卻處於弱勢，原因為何？戴錫欽說，主要是投票率的問題，各家民調反對大罷免的還是主流多數，但投票率相對低的情況下，就會輸給支持大罷免的4成。現階段最大的盲點是很多民眾不曉得反對大罷免要出來投下不同意票，這是未來一個月要透過各種管道，讓民眾知道要出門投不同意票。



24席中國國民黨籍“立委”、停職中的新竹市長高虹安罷免案將於7月26日投票，距離大罷免首波投票日期僅剩1個月，國民黨規劃目前4場大型反罷免活動，包括7月5日在台北市政府前的造勢、7月10日在中央黨部的勞工後援成立大會、7月19日選前黃金周在新北、桃園及台中都有造勢、7月25日在府前凱道的選前之夜活動。民眾黨則在7月20日於台北市舉辦大型造勢活動。



戴錫欽會後接受媒體訪問時表示，他與黃國昌憂心的是大惡罷對台灣民主自由發展的反噬與傷害，最優先當然希望能阻止這一股逆流，能夠保住藍委免於被罷免。若台灣民主政治沒辦法在這一波保住，基本上任何政黨的發展恐怕都失去意義，這是大我與小我的取捨。



對藍白合作，戴錫欽說，只要大家理念相同，能把我們的理念極大化，能做出對民眾有利的政策或監督，對國民黨來講，志同道合的朋友越多越能夠實現我們的理念，所以他並不擔心藍軍的選票流到白營。