屏東衝刺半導體產業　周春米推高才培育計劃

“屏東縣推動高科技產業人才培育計劃”記者會，縣長周春米與屏縣公私立大專院校校長出席。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東6月27日電（記者 蔣繼平）台灣全力發展半導體產業，“賴政府”5月到屏東宣布台積電將率半導體供應鏈進駐屏東科學園區。屏東縣政府為培育高科技產業人才，今攜手縣內公私立大專院校及高中職推出高科技產業人才培育計劃，並有獎勵方案。民進黨籍屏東縣長周春米上台時也喊出“一起往前走，科技有未來，屏東有人才”。



因應屏東高科技產業人才需求，屏東縣政府27日於屏菸1936文化基地舉辦“屏東縣推動高科技產業人才培育計劃”記者會，攜手屏東縣公私立大專院校及高中職，聚焦“智慧農醫、綠色材料、太空科技、及半導體與其他新興科技等4大主軸，共同培育屏東縣高科技產業人才。



該計劃在課程發展上，補助公私立高中職學校每學年新台幣50萬元經費。教師培力上，教師進修高科技產業相關科系研究所每人每學期可獲得最高補助1萬元。人才獎勵上，提供60名獎學金1萬元給高中職修習高科技產業學程成績優異學生，設籍屏東的大專院校高科技相關科系及研究所學生有90名額可獲頒獎學金3千元。



周春米表示，2025學年度開始，為培育高科技產業人才，鼓勵縣內公私立高中職發展高科技產業學程，縣內共17所公私立高中職皆已規劃準備申辦施行，透過課程培育，接軌高科技產業領域，使屏東學子自高中階段即開始接觸高科技產業領域，學習科技新知及技能。