藍委齊轟賴清德雜質說　要消滅在野黨

藍委許宇甄。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月27日電（記者 張穎齊）中國國民黨籍多名“立委”27日上午在“立法院”“國是論壇”發言痛批，賴清德要透過7月26日的大罷免來打掉台灣6成民意雜質，比喻粗糙，更透露獨裁的權力慾望。賴清德搞無差別大罷免，想消滅在野黨，將是民主最大諷刺。不僅對兩岸、台灣內部都採激進路線，且也是走向成為美國的麻煩製造者，呼籲全台灣人民726站出來反罷免、投下不同意票。



24名中國國民黨籍“立委”、新竹市長高虹安罷免案將於7月26日投開票，民進黨劍指換掉國民黨籍“立法院長”韓國瑜，韓國瑜已啟動巡迴助講反罷免。



“立法院”27日上午院會前舉行“國是論壇”，韓國瑜主持，多名藍委登記發言。



藍委許宇甄表示，賴清德其實6年前與蔡英文搭檔大選時，就曾高舉“打掉一中雜質”做為政治主張，如今重提“打掉雜質”，不僅比喻粗糙，更嚴重的是透露出賴的獨裁思維與權力慾望。請問6成沒有投票給賴的台灣人民都是雜質嗎？反對大罷免的台灣人、在野黨“立委”都是雜質嗎？那賴又算什麼？人民不是雜質，726投下不同意罷免票。



“我們是雜質，726投不同意罷免！”藍委陳菁徽說，不支持民進黨、質疑民進黨能源政策、受不了空污與高電價的人，在賴清德眼裡都是雜質，“行政院”更已將96.2%台灣人都設定為“其餘人口”。反對民進黨的叫統派、中共同路人，質疑政策的叫假消息、抹黑造謠，想守護環境、反對亂種電的，叫阻礙國家發展。民進黨把人民當敵人、把不同意見當垃圾。



陳菁徽還說，賴清德一年半來的兩岸、外交政策一蹋糊塗，全世界都在警告台灣可能成為下一個戰場，賴清德曾說“我當“總統”，兩岸發生戰爭的風險最低！”現在看起來無比諷刺。面對國際局勢不穩定、中東戰事，全世界都在擔心一個“台獨”、激進的賴清德，會讓台灣海峽引發世界危機，台灣的關稅危機也還沒解決，賴清德卻只想剷除異己，重蹈陳水扁覆轍，成為美方眼中認知的麻煩製造者2.0。若“賴政府”繼續在兩岸外交搞激進路線，最終恐變成美國總統特朗普必須真的要出手管制的對象。