賴清德上火線合體罷團？綠委表尊重

吳思瑤。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月27日電（記者 黃筱筠）罷團領導人、聯電創辦人曹興誠希望與身兼民進黨主席的賴清德合體。民進黨“立院”黨團幹事長吳思瑤今日表示，尊重賴清德，但團結國家十講就是倡議守護民主重要性。



但民進黨親賴“立委”賴瑞隆表示，罷免行動是民團發起，曹興誠護台全台大遶境，每個地方民進黨公職都會站出來，“賴清德最後要不要站出來，會審慎評估”，當台灣有難、有危機，賴清德有相關責任，“賴適當評估適當時間、適當地點會站出來”，反對中國的手介入台灣。



吳思瑤說，賴清德除了身兼國家“元首”，同時也是民進黨黨主席，這段時間來，主席多次親自督促，全黨的黨公職，都要做公民罷團最強側翼，民進黨最和人民站在一起的本土政黨，一定要在這場大罷免大成功的戰役，絕對不缺席、協助公民。



她說，賴主席指示很清楚，後續關鍵30天，黨中央會跟罷團策畫很多創意多元活動，包含全台大繞境，民進黨團五一戰隊也會配合，前進每個縣市，每個公民團體需要就會出現。



吳思瑤說，至於賴清德是不是能夠在最後某個關鍵時機站出來，黨主席的指令、指示，包含現在進行的團結國家十講，都是在倡議守護民主的重要性，尊重主席規畫，但是過程已經彰顯民進黨跟公民罷團站在一起，只會更綿密、強大、有力。



民進黨親賴“立委”許智傑也說，曹興誠董事長非常謝謝他，對於罷免過程付出很大心力，全台大遶境他也贊成一起捍衛台灣民主，至於賴要不要粉墨登場，尊重“總統”意願。

