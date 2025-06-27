反惡罷　民眾黨助高虹安ALL PASS

民眾黨秘書長周榆修代表民眾黨中央贈送反惡罷日曆給高虹安。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹6月27日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨秘書長周榆修今日率領民眾黨中央與“立法院”黨團一級主管正式進駐新竹市，全力搶救停職中的新竹市長高虹安罷免案。民眾黨中央也在記者會上贈送反惡罷日曆給高虹安，提醒選民距離罷免投票日僅剩不到一個月，並呼籲大家一定要在7月26日站出來投下不同意罷免選票，讓新竹能夠“ALL PASS”



高虹安涉“立委”任內詐領助理費，去年一審被判有期徒刑7年4月，褫奪公權4年，並停職，她也宣佈退出台灣民眾黨。目前新竹市長一職由高任內副市長、民眾黨籍邱臣遠代理，高若被罷免，“內政部”將指派代理市長。



民眾黨“中央保安隊”今日正式進駐新竹市，包括高虹安、民眾黨秘書長周榆修、民眾黨代理副秘書長黃成峻、民眾黨“立院”黨團主任陳智菡、民眾黨國際部主任林子宇、民眾黨中央委員葉國文、民眾黨發言人張彤、民眾黨新竹市議員李國璋和宋品瑩等人都到場出席，並由周榆修代表民眾黨中央贈送反惡罷日曆給高虹安。



民眾黨發言人張彤表示，大家都知道高虹安是資優生也是資優市長，而資優生面對這樣的惡罷考題，一定可以“ALL PASS”，這份月曆未來也會適時出現在高虹安的相關社群上面，裡面有非常多高虹安的施政照片。



張彤指出，目前距離罷免投票日僅剩倒數29天了，未來隨著日曆一張一張的撕掉，離罷免投票日也越來越接近，她呼籲大家一定要把事情排開來，在7月26日出門投下不同意罷免選票，民眾黨中央會協助高虹安一起守住新竹市，希望對抗惡罷，新竹能夠“ALL PASS”。