施百俊：台幣強升很恐怖　關稅霧裡看花更挫

屏東大學副校長施百俊。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東6月27日電（記者 蔣繼平）台灣與美國關稅談判尚未定案，新台幣兌美元強勢升值27日出現28字頭，創2022年4月8日來新高。屏東大學副校長施百俊接受中評社訪問表示，新台幣強升對出口廠商很傷，這幾天聽到的都是哀哀叫，甚至連單都不能出，因為做越多、賠越多，這現象很恐怖，貨不能出，關廠、無薪假都會出現。且也不知道關稅談判結果最後如何，霧裡看花，這陣子大家都很“挫”。



施百俊，台灣大學電機工程學系學士、美國康乃爾大學電機工程碩士、台灣大學商學研究所博士。現職：屏東大學學術副校長、文化創意產業學系教授。專長及研究領域：數位內容、科技管理、小說與劇本創作。



針對新台幣升值到28元的衝擊與影響如何？



施百俊表示，影響非常嚴峻，尤其南部的中小企業，都是以出口為主的廠商，最近聽到的“應收未收帳款”，就是已經交貨但買家尚未付錢，因為收的是美金，美金現在狂貶，台幣升值就是美金貶值，光是這種遠期的未收帳款，或者是美金存款，都因為美金貶值產生的影響，都是非常巨大。



施百俊表示，譬如廠商有新台幣十億在海外，匯率差10%的話，那就是一個億。等於廠商毛利率衹有2%、3%或者5%，都很低，尤其是小型廠商，一下子匯率掉10%是不是完全吃掉利潤還倒賠，所以廠商都哀哀叫，最近聽到的都是這樣，甚至連單都不能出，因為出越多損失越多。



施百俊表示，大型廠商可能比較不怕，譬如像台積電這種規模，因為量體大，可以做一些避險動作，有很多手段可以避險，讓匯率上的損失沒有那麼大。但是小型廠商可能付不出避險的代價，因為避險需要手續費等額外支出，那只能硬收匯率的損失，這是蠻恐怖的現象，關廠、無薪假都會出現，只要做出口，一定會受傷。