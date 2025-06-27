累虧4229億元　台電股東會砲聲隆隆

台電召開2025年度股東常會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月27日電（記者 鄭羿菲）台灣電力公司27日召開“2025年度股東常會”，虧損累累與電價漲幅成外界關注議題，今年也是台電第20年發不出股利，股東議論紛紛。台電發言人蔡志孟表示，台電去年虧損新台幣411億元，累計虧損新台幣4229億元。今年1至5月虧損新台幣285億元，粗估今年還是會繼續虧損。



台電正爭取官方撥補新台幣1千億元，彌補虧損。“經濟部長”郭智輝日前在“立法院”經濟委員會表示，若撥補台電1000億元預算未能獲得“立法院”同意，9月召開電價費率審議會，電價將沒有不漲的理由。



台電位於台北市羅路斯福路，股東會由台電董事長曾文生主持，但沒過多久就引發小股民不滿，主因為曾文生決定發言順序由台灣銀行先發言，讓3名一早就來排隊、遞發言條的民股股東不滿地嘶吼，“官官相戶！”、“排隊排假的？”、“抗議！欺負小股民”、“插隊沒完沒了了是不是？、“公股問一些不痛不癢的問題幹嘛？”過程約3分鐘。但司儀仍強調股東發言順序由主席指定，曾文生便不再理會小股民抗議，繼續會議議程。



台電至今年5月累計虧損4514億元，仍提供股東會紀念品，一項與唐氏症基金會合作的運動冰涼毛巾。有個股東一拿就是一袋超過10條。台電股東會紀念品，近年多與環保、公益主題為主，2023年為寶特瓶回收再製的襪子，2024年則是身障者與中高齡就業者親手製作的帆布保冷袋。



台電今年1至5月虧損285億元，也面臨10月漲電價的壓力，若按今年3月電價審議委員會的討論，調價幅度最高恐達9%。對此，蔡志孟強調，台電整體財務狀況確實看起來不樂觀，電價還是要經過電價審議委員會審議後再做決定。



根據台電的統計資料顯示，今年前4個月僅僅是利息支出就高達91億元，占台電整體虧損的3分之1。雖然今年3月底的上半年電價審議會雖決議維持4月起電價凍漲，平均電價仍為3.7556元，但審議資料顯示，若依照成本加合理利潤計算，每度電應為4.0968元，合理漲幅最高恐達9%。