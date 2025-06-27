潘孟安率大法官人選拜會韓國瑜　柯建銘陪同

左起“司法院長”被提名人蔡秋明、府秘書長潘孟安、“立法院長”韓國瑜、民進黨團總召柯建銘。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月27日電（記者 張穎齊）“總統府”秘書長潘孟安27日下午率“司法院”正副院長及大法官等7名被提名人赴“立法院”，拜會中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜及國民黨“立院”黨團，在拜會韓國瑜時，民進黨“立法院”黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤也陪同現身，韓國瑜熱情招呼，但卻僅進行10分鐘的閉門會談。



府秘書長潘孟安27日下午2點率“司法院長”被提名人蔡秋明、副院長被提名人蘇素娥、大法官被提名人蕭文生、鄭純惠、林麗瑩、陳慈陽、詹鎮榮，赴“立法院長”辦公室旁大會客室，拜會中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜。“立法院”秘書長周萬來、府副秘書長何志偉、民進黨“立法院”黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤在場陪同。



周萬來、何志偉、吳思瑤下午1點多就早早在“立法院”1樓大門口等候潘孟安，韓國瑜派周萬來迎接，潘孟安乘坐公務車抵達，眾人走上2樓大會客室。韓國瑜隨後現身，而柯建銘也已在大會客室內等候，韓國瑜先是與潘孟安熱情握手，潘孟安再向韓國瑜一一介紹“司法院”正副院長、大法官被提名人，逐一握手問候。



而柯建銘也打趣說，韓國瑜也應當向綠委握手，韓國瑜笑說“知道啦！”先是與吳思瑤握手，再向柯建銘好好握手。眾人帶著笑容大合影。接著進行僅10分鐘的閉門會談、不開放採訪。潘孟安等人下午2點20便到國民黨團請願接待室等候國民黨團三長傅崐萁、王鴻薇、羅智強。



府發言人郭雅慧表示，“立法院”朝野協商排定大法官被提名人審查時程後，“總統府”分別聯繫“立法院”朝野黨團，安排拜會事宜，感謝國民黨黨團協調與安排，期盼被提名人均可獲“立法院”支持與同意，讓“司法院”人事同意權能順利完成，儘速補實大法官缺額，維繫“國家憲法機關”正常運作。



賴清德去年8月底提名張文貞出任“司法院長”，姚立明出任“司法院”副院長，以及何賴傑、陳運財、王碧芳、廖福特與劉靜怡共7位為“司法院”大法官人選。不過，人事案去年12月底遭“立法院”全數封殺。



府方今年3月21日公布7位大法官被提名人，其中大法官並為院長被提名人蔡秋明是現任台灣高等檢察署主任檢察官，大法官並為副院長被提名人為蘇素娥，蘇是現任“最高法院”法官。賴清德提名咨文已送到“立法院”，咨請“立法院”行使同意權。



咨文內容指出，“司法院”大法官含院長、副院長，現有缺額7名，茲依據“中華民國憲法”增修條文第5條規定，提名蔡秋明、蘇素娥、蕭文生、鄭純惠、林麗瑩、陳慈陽、詹鎮榮7位為“司法院”大法官，並以蔡秋明為院長、蘇素娥為副院長，咨請“立法院”同意見復後任命。

