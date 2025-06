兩岸風險升溫　陳菁徽：賴是麻煩製造者2.0

藍委陳菁徽批評賴清德執政造成台海風險升溫。(照片:(陳菁徽辦公室提供) 中評社台北6月27日電/繼權威外交雜誌《外交事務》(Foreign Affairs)、《外交政策》(Foreign Policy)相繼將賴清德與陳水扁對比,警告台海風險後,英國《金融時報》、《經濟學人》亦指出台海局勢已相當危殆。中國國民黨籍“立委”陳菁徽27日在“立法院”“國是論壇”指出,從“賴政府”執政的一年半以來,兩岸、外交政策可以說是一蹋糊塗,全世界都在警告台灣可能成為下一個戰場。她強調,現在賴清德在做的,就是重蹈陳水扁的覆轍,成為美方眼中認知的麻煩製造者2.0。



美國華府智庫台美研究中心研究員,同時為國民黨籍“立委”陳菁徽辦公室幕僚的律師孫廷禎,於美國外交軍事雜誌《國家利益》(The National Interest)刊出專文:《台海局勢不容在中東危機延燒之際失控》(The Taiwan Strait Must Not Spiral While the Middle East Burns)。



文章認為,美國在台灣問題上的困境正日益複雜且難以處理。當前兩岸緊張關係持續升高。而此時,中東地區的另一場國際危機突然爆發,使美國戰略資源嚴重分散,“當美國的戰略資源已捉襟見肘,華府必須設法管控台灣海峽的風險,以免自身陷入困境。”



文章也提到,北京對台灣的野心依舊構成實質威脅,因此有效嚇阻仍然不可或缺。美國必須傳達清晰訊號,並從實質層面支持台灣提升防禦韌性,這是台灣早該完成的防務自主責任。



該文建議,美國必須明確表達,維護台海和平穩定是其核心利益。最佳策略是敦促台灣正視威脅,積極自主建構防衛能力,而非成為引爆地緣政治對抗的火藥桶。



陳菁徽指出,還記得當初賴清德要競選的時候,信誓旦旦的說,“我當‘總統′,兩岸發生戰爭的風險最低!”現在看起來無比諷刺。結果,他當選後,外部局勢嚴峻,台灣內部甚麼都缺,缺電、缺醫護、缺正常的官員,就不缺社會的對立。推動大罷免,內部抗爭分裂,賴清德的威權人格還讓他在“團結十講”脫稿演出,指出要“去除雜質”,加上之前“行政院”把高達96%的民眾都定義為“其餘人口”,真的是很抱歉,大家都是“其餘的雜質”。



陳菁徽批評,現在國際局勢不穩定,中東戰事爆發,全世界都在擔心一個“台獨”、激進的賴清德,會讓台灣海峽引發世界危機,台灣的關稅危機也還未解決,能源安全屢被美方點出是戰略破口,這些都是民眾想聽政府應該怎麼解決的、應該如何緊急因應的,但結果執政黨心裡想的只想要獲取更多的權力,剷除異己。



陳菁徽說,現在賴清德在做的,就是重蹈陳水扁的覆轍,成為美方眼中認知的麻煩製造者2.0,如果“賴政府”繼續在兩岸外交搞激進路線,台灣升高對立,最終恐變成特朗普必須真的要出手管制的對象。如果賴清德的言行使兩岸關係持續不可預測,那麼台灣將在美中夾縫中愈加被動,不但喪失爭取支持的空間,反而可能被兩強聯手邊緣化。