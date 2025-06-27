兩岸風險升溫　陳菁徽：賴是麻煩製造者2.0

藍委陳菁徽批評賴清德執政造成台海風險升溫。(照片：（陳菁徽辦公室提供) 中評社台北6月27日電／繼權威外交雜誌《外交事務》（Foreign Affairs）、《外交政策》（Foreign Policy）相繼將賴清德與陳水扁對比，警告台海風險後，英國《金融時報》、《經濟學人》亦指出台海局勢已相當危殆。中國國民黨籍“立委”陳菁徽27日在“立法院”“國是論壇”指出，從“賴政府”執政的一年半以來，兩岸、外交政策可以說是一蹋糊塗，全世界都在警告台灣可能成為下一個戰場。她強調，現在賴清德在做的，就是重蹈陳水扁的覆轍，成為美方眼中認知的麻煩製造者2.0。



美國華府智庫台美研究中心研究員，同時為國民黨籍“立委”陳菁徽辦公室幕僚的律師孫廷禎，於美國外交軍事雜誌《國家利益》（The National Interest）刊出專文：《台海局勢不容在中東危機延燒之際失控》（The Taiwan Strait Must Not Spiral While the Middle East Burns）。



文章認為，美國在台灣問題上的困境正日益複雜且難以處理。當前兩岸緊張關係持續升高。而此時，中東地區的另一場國際危機突然爆發，使美國戰略資源嚴重分散，“當美國的戰略資源已捉襟見肘，華府必須設法管控台灣海峽的風險，以免自身陷入困境。”



文章也提到，北京對台灣的野心依舊構成實質威脅，因此有效嚇阻仍然不可或缺。美國必須傳達清晰訊號，並從實質層面支持台灣提升防禦韌性，這是台灣早該完成的防務自主責任。



該文建議，美國必須明確表達，維護台海和平穩定是其核心利益。最佳策略是敦促台灣正視威脅，積極自主建構防衛能力，而非成為引爆地緣政治對抗的火藥桶。



陳菁徽指出，還記得當初賴清德要競選的時候，信誓旦旦的說，“我當‘總統′，兩岸發生戰爭的風險最低！”現在看起來無比諷刺。結果，他當選後，外部局勢嚴峻，台灣內部甚麼都缺，缺電、缺醫護、缺正常的官員，就不缺社會的對立。推動大罷免，內部抗爭分裂，賴清德的威權人格還讓他在“團結十講”脫稿演出，指出要“去除雜質”，加上之前“行政院”把高達96%的民眾都定義為“其餘人口”，真的是很抱歉，大家都是“其餘的雜質”。



陳菁徽批評，現在國際局勢不穩定，中東戰事爆發，全世界都在擔心一個“台獨”、激進的賴清德，會讓台灣海峽引發世界危機，台灣的關稅危機也還未解決，能源安全屢被美方點出是戰略破口，這些都是民眾想聽政府應該怎麼解決的、應該如何緊急因應的，但結果執政黨心裡想的只想要獲取更多的權力，剷除異己。



陳菁徽說，現在賴清德在做的，就是重蹈陳水扁的覆轍，成為美方眼中認知的麻煩製造者2.0，如果“賴政府”繼續在兩岸外交搞激進路線，台灣升高對立，最終恐變成特朗普必須真的要出手管制的對象。如果賴清德的言行使兩岸關係持續不可預測，那麼台灣將在美中夾縫中愈加被動，不但喪失爭取支持的空間，反而可能被兩強聯手邊緣化。