台電虧4514億　小股東砲聲隆隆

台電股東直接拉起“官股悖法治理Ａ民股血汗錢”布條抗議。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月27日電（記者 鄭羿菲）台灣電力公司累計至今年5月虧損高達新台幣4514億元，目前淨值僅剩2元。27日下午召開股東常會，民股小股東砲聲隆隆，在台前拉起“官股悖法治理A民股血汗錢”布條，批抨台電董事長曾文生是溫良恭儉讓，只會討好政府，什麼時候才能轉虧為盈？是台電表現最差勁的董事長！



針對民股小股東希望台電買回民股，台電發言人蔡志孟受訪表示，“經濟部”先前已函文，希望台電財務改善後再討論買回民股議題，但由於台電多次爭取撥補未果，未來“經濟部”是否有新的考量，台電會再向“經濟部”報告。



至於買回金額，台電董事長曾文生表示，目前淨值僅剩2元，票面價值10元，若能打掉虧損，淨值就會提高，“背後思路清楚”，現階段便是希望透過政府補貼彌平累虧。台電已爭取官方今年撥補1千億元，在野黨尚未同意。



台電公司27日下午在台電大樓副樓大禮堂召開“2025年度股東常會”，由台電董事長曾文生領軍親自面對股東，現場有逾百名股東參與。



台電表示，過去一年持續爭取政府合計3000億元預算撥補，皆未獲“國會”支持，除持續爭取政府補助，台電亦全力改善自身財務情況。



例如，在學校、社福等團體電價補貼方面，台電依電業法及去年3月電價審議會決議，在維持用電優惠前提下，減收電費自今年起回歸各目的事業主管機關自行編列預算支應，預期每年可增加近40億元收入。



另為補貼離島用電，台電至今已吸收逾千億元虧損，以後年度亦將依離島建設條例規定，循預算程序辦理。台電董事長曾文生表示，目前由“經濟部”向“主計總處”爭取編列預算支應，盼最快能在明年度預算呈現，金額約60億。



台電股東常會剛開始沒多久就引發小股民不滿，原因在發言順序往年是按登記順序發言，但今年變成登記發言後，由會議主席曾文生指定順序上台發言，但這一動作小股民不埋單，痛批自己發言被插隊，批評台電與公股銀行是官官相護，要求公股銀行發言早點下班回家，讓真的股民能真正發言。但小股民的怨氣並未獲得紓解。



等到公股銀行代表發言完畢後，才輪到小股民發言，而滿肚子怨氣的小股民顯然有備而來，幾位股民合作，直接在曾文生的座位前拉起“官股悖法治理A民股血汗錢”布條抗議。白姓股民更是猛批，曾文生是台電公司表現最差勁的董事長，公司治理手冊很清楚，要公平對待股東，哪怕手中衹有1股，這是公司治理第一條。台電股東有7.5萬人，到場不到750人，就是看不到台電公司的希望，股民狗吠火車有用嗎？



白姓股東一罵就止不住，到發言時間截止後，向曾文生要求自己在另一案的發言也合併一起講一講，曾文生也體諒股民怨氣同意，白姓股東接著說，企業負責人是要把公司價值提高，台灣做得到的衹有台積電！想一想台電差多遠？台電每股10元已經變成3元不到了！



白姓股東反問，曾文生的溫良恭儉讓、討好公股，什麼時候才能轉虧為盈？台電不是為虧損而來，是讓我們晚上不斷電、沒有動物踩壞電力，不會這邊停電那裡停電。他對台電的承諾徹底失望、徹底放棄，他以台電為恥，這就是一個騙人的企業，台電就是詐騙！



台電則表示，內部採取的4大開源節流策略，包含全面強化財務體質，發購電方面精進燃料採購策略，售電方面擴大綠電轉售及銷售低碳電力，輸配電方面透過調整線路設置費及輔助服務撙節支出，並投入房地活化拓展財源，全力減少虧損。