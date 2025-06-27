大法官被提名人拜會藍黨團　必考題曝光

左起藍委陳玉珍、傅崐萁、府秘書長潘孟安、“司法院長”被提名人蔡秋明。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月27日電（記者 張穎齊）“總統府”秘書長潘孟安27日下午率“司法院”正副院長及大法官等7人赴“立法院”拜會中國國民黨“立法院”黨團。藍委先禮後兵，黨團總召傅崐萁與潘孟安等人熱情寒暄握手後，質疑司法不被民眾信任，尤其是死刑議題，要求大法官人選們來好好備答詢。



根據國民黨團提出的書面提問，在共通問題部分有三題，第一，身為大法官要如何“提升國家案件專業能量，確保國家安全及廉能政治”。



第二，“國家安全”與保障人權，將詢問大法官認為“國安法”制有侵犯基本人權之虞時，“國家安全”應優先嗎？以及已“國安”為由，限制人民言論、行動自由或對產權等各種限制措施，是否“違憲”？界線在哪裡？並詢問大法官是否有設立“國安法庭”的必要。



第三，大法官適合充當政治爭議的最終仲裁者角色嗎？“憲法”判決可以指導或限縮“立法院”職權行使法中的核心職權嗎？以及“行政院”覆議後，仍得提起“憲法”訴訟嗎？



府秘書長潘孟安27日下午率“司法院長”被提名人蔡秋明、副院長被提名人蘇素娥、大法官被提名人蕭文生、鄭純惠、林麗瑩、陳慈陽、詹鎮榮，赴中國國民黨“立法院”黨團拜會，由黨團總召傅崐萁、副書記長謝龍介、陳玉珍接待，採全程開放採訪。



潘孟安等人先是拜會完韓國瑜10分鐘閉門會談後，來到國民黨團請願接待室等候，因國民黨團書記長王鴻薇、首席副書記長羅智強正在出席朝野黨團協商，於是先由陳玉珍、謝龍介接待潘孟安等人，傅崐萁隨後也到，彼此先是逐一熱情握手寒暄。傅崐萁等人看到也曾擔任過“立委”的潘孟安、府副秘書長何志偉則是特別招呼，傅崐萁等人笑說，歡迎潘孟安常回“立法院”娘家與他們溝通，也開何志偉玩笑說坐的位置應該坐國民黨旁邊、立場應是一致的。



潘孟安表示，賴清德的咨文送到“立法院”後，6月13日院會交付未來議程審議，排定7月3日會有一系列公聽會來審查人事。謝謝“立院”各黨團協助，今天來的7名大法官人選有2名法官、2名檢察官、3名學者，是未來主持“憲法法庭”的人選，盼“立院”支持，為“國家”守住“憲政”。