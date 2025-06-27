台幣爆升　綠委陳亭妃揭中小企不敢接訂單

綠委陳亭妃。（照片：陳亭妃辦公室提供） 中評社台北6月27日電／新台幣兌美元匯率今天盤中一度觸及28.96元，再刷2022年4月8日以來的3年新高。民進黨籍“立委”陳亭妃27日表示，匯率不穩定，直接影響中小企業、傳統產業的成本，造成不敢接訂單處境，要求“經濟部”要提出具體對策以穩定產業信心。



新台幣匯率今天盤中狂漲逾2角，最高升2.61角，至28.904元，但收盤前半小時，“央行”進場作價、大砍升幅，並令新台幣匯率翻貶1.5分後，以29.18元作收，守住29字頭。



陳亭妃指出，隨著以伊戰爭停火，避險情緒降溫，美元持續走弱、亞幣走升，美元指數失守98大關，美國銀行（BOA）更預測年底台幣匯率將升至28.8元，明年底還可能衝上27.6元，地方中小企業、傳統產業接一張多虧損一張，且匯率每升1%，虧損就增加1.5%，苦不堪言。



台“經濟部長”郭智輝表示，台灣中小企業確實對於匯率的準備及避險能力比較弱，已提出短期推出低利率貸款、長期協助低碳化及智慧化轉型等2大解方。



陳亭妃表示，要提醒“經濟部”，產業面臨極大經營壓力，必須解決當前的產業困境，她提出由大企業採購替代外銷訂單的建議，以協助穩定中小企業訂單來源；該建議已獲得“經濟部長”郭智輝允諾，將由“經濟部”轄下20餘個法人機構輔導中小企業進入供應鏈，提升產業競爭力，且台南也有在進行。



陳亭妃說，當前的問題不只是轉型或升級，更是中小企業如何活下去的信心危機，“經濟部”要以行動加速回應，不能讓基層產業孤軍奮戰，並且要求“經濟部”在一個月內提供“經濟部”轄下法人機構輔導中小企業整合台灣供應鏈的計劃與進度報告。