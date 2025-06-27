台5月景氣燈號跌至綠燈　官方：景氣尚穩

5月景氣燈號跌至綠燈。(照:“國發會”網頁) 中評社台北6月27日電／台“國發會”今天公布5月景氣對策信號綜合判斷分數為31分，較上月減少2分，燈號轉為綠燈，反映批發、零售及餐飲業營業額因傳統貨品需求疲弱與民眾購車態度觀望而轉為保守。領先指標續呈下滑，同時指標則維持上升，顯示當前景氣尚屬穩定，但仍需關注未來變化。



“國發會”表示，展望下半年，AI應用推動主要雲端服務商擴增資本支出，對出口有正面助益。半導體業者亦積極擴充先進製程與高階封裝產能，帶動企業研發投入，加上政府推動產業升級，可望進一步刺激民間投資。



消費方面，受惠於穩健的就業市場、薪資成長、上市櫃企業現金股利發放及政府稅制優化，民間消費動能可望維持。然而，美國關稅政策變動、地緣政治風險等外部不確定因素，將持續牽動全球經濟與通膨，需審慎觀察對台灣經濟的影響。



各項指標方面，5月領先指標不含趨勢指數為99.74，較上月下滑0.80%。七項構成中有六項走弱，僅實質半導體設備進口值上升。



同時指標不含趨勢指數為109.55，月增1.88%，其中六項構成指標成長，顯示生產與內需動能仍穩健。



落後指標則為93.72，月減1.54%，五項指標中有四項走跌，僅五大銀行新承做放款利率上升。

