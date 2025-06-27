傅崐萁嗆潘孟安　雜質“立委”選民也雜質？

左起藍委謝龍介、陳玉珍、傅崐萁、府秘書長潘孟安。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月27日電（記者 張穎齊）賴清德日前“團結二講”提到透過選舉罷免“打掉雜質”惹議。“總統府”秘書長潘孟安27日率“司法院”正副院長、大法官被提名人拜會國民黨“立法院”黨團。藍黨團總召傅崐萁當場開嗆，若說某些“立委”是雜質，那選雜質“立委”的選民也是雜質？希望不要再有台灣相關政府高層人物提起雜質。



潘孟安則趕緊澄清，賴清德的雜質說是形容打鐵、百煉成鋼、淬煉鋼鐵意志，沒針對任何人事物，大家別歪樓、過度揣測，賴清德心裡是記著朝野要一起合作進步。



府秘書長潘孟安27日下午率“司法院長”被提名人蔡秋明、副院長被提名人蘇素娥、大法官被提名人蕭文生、鄭純惠、林麗瑩、陳慈陽、詹鎮榮，拜會中國國民黨“立法院”黨團，由黨團總召傅崐萁、副書記長謝龍介、陳玉珍出席，全程公開採訪。



傅崐萁開放現場媒體提問，媒體問賴清德日前指的雜質說，是不是就是針對在場的國民黨團“立委”？



潘孟安表示，今天是按照慣例，大法官被提名人拜會國民黨團，不應涉及政治。至於所謂雜質說，是賴清德在形容打鐵，大家看過打鐵要百煉成鋼，賴清德因此沒去針對誰或任何事情，是指要淬煉鋼鐵般意志，這麼單純的道理，不知為何被歪樓，造成很大誤解，他要幫賴清德澄清，沒針對任何人事物，大家別過多揣測，賴清德心裡也記著要戮力完善司法，朝野一起合作，怎麼讓國家進步。



傅崐萁說，現在台灣面對海內外挑戰，潘孟安提及要團結台灣，要百煉成鋼、不斷淬煉，台灣人都希望安居樂業，但請“國家”不宜有太多淬煉的動作，人民生活不易、都在各行各業找工作，“國家”應該惜福、休養生息。



“所以是要怎樣淬煉雜質”？傅崐萁也質疑，藍委都很優秀，都是經人民一票票選出的“立委”，藍綠白無黨籍“立委”都是2300萬名台灣人共同選出來，他相信113位“立委”應無任何雜質，若說某些“立委”是雜質，那選雜質“立委”的選民也是雜質？希望不要再有台灣相關政府高層人物提起雜質，台灣要團結，潘孟安在府方是舉足輕重，國民黨團任何時間都歡迎有團結台灣的“國是會議”，且在不設任何條件下共體時艱、“共商國是”、幫助人民度過重大國際考驗。



最後，傅崐萁也開潘孟安玩笑說，知道潘孟安是頂著鋼盔來，潘孟安是以前的“立委”、老朋友、老同事，歡迎常回“立院”娘家來良善溝通。接著彼此說說笑笑、氣氛轉為緩和地的結束拜會行程。