陳玉珍：柯建銘要當“立法院長”韓國瑜危險

國民黨籍“立委”陳玉珍。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月27日電（記者 張穎齊）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜已啟動巡迴助陣反大罷免宣講。國民黨籍“立委”陳玉珍27日表示，國民黨一開始有點遲鈍，但現在反罷免氣勢愈來愈強，而看民進黨“立法院”黨團總召柯建銘的態度，是很有可能要修法、提前換掉韓國瑜，因柯建銘心心念念就是“立法院長”位置，因此一定要反大罷免。



根據《立法委員互選院長副院長辦法》第8條，“院長、副院長經全體立法委員1／3以上人數提議，出席委員2／3以上人數通過，得予以改選”。民進黨現有51席次，要達到2／3門檻，才可能通過改選“立法院長”。但因罷免投票後到“立委”補選前，會有空窗期，如果藍委被罷掉的席次夠多，綠營不排除會在7月26日罷免投票後，暫時成為多數黨，搶先提案修法，降低改選院長門檻。



對於民進黨“立院”黨團總召柯建銘想要拉下韓國瑜當“立法院長”的說法，陳玉珍表示，726投票後藍委若真的被罷掉幾席，民進黨成為多數黨，就會將《紀念日及節日實施條例》通過後增加的5天假、“警察人員人事條例”提高海巡、警消的每月退休所得替代率至80%、軍人加薪等都被改掉。她是判斷民進黨團一定會提“立法院”正副院長的相關修法，因柯建銘在幾個藍白推的法案通過時，“行政院”雖要提救濟、“釋憲”，但看柯建銘就直接說“大罷免、大成功就能改變結構、翻過來！”



陳玉珍說，民進黨最在意、心心念念就是“立法院長”龍頭位置，尤其柯建銘這輩子最想得到，民進黨一定往前推動，只是現在不能說，因怕在大罷免期間說了會引起反感，至少先讓國民黨變少數黨，民進黨完全執政、全面掌握“立院”後提修法。



記者問，韓國瑜已啟動巡迴助講，國民黨反大罷免情勢如何？陳玉珍說，韓國瑜等人出馬，反罷免氣勢已愈來愈強，一開始國民黨還有點遲鈍，但在民進黨籍“立委”沈伯洋爸爸沈土城是所謂“祖國統戰”的紅頂商人，民進黨說一套做一套被看破，民眾慢慢覺醒，不能讓民進黨一黨專政，愈來愈多民眾知道726要出門投下不同意罷免票，民主要制衡，氣勢愈來愈好。